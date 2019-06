Makin Panas, China Bakal Larang Ekspor Produk Teknologi ke AS

The Guardian

SERAMBINEWS.COM, SHANGHAI - China tengah mempersiapkan diri untuk melarang ekspor sejumlah produk teknologi ke Amerika Serikat ( AS).

Jika kebijakan ini benar terwujud, maka ini adalah upaya balasan China terhadap AS yang memberlakukan pelarangan terhadap raksasa teknologi Huawei Technologies Co Ltd.

Dikutip dari Reuters, Minggu (9/6/2019), kabar tersebut diungkapkan oleh redaktur pelaksana surat kabar China Global Times Hu Xijin.

Sebagaimana diketahui, larangan diterapkan AS terhadap Huawei lantaran alasan keamanan nasional.

Dalam unggahan pada akun Twitter-nya, Hu mengatakan bahwa China sedang membangun mekanisme manajemen untuk melindungi teknologi-teknologi penting negara tersebut.

"Ini adalah langkah besar untuk memperbaiki sistem dan juga upaya untuk menangkis tindakan keras AS. Ketika (kebijakan itu) diberlakukan, beberapa ekspor teknologi ke AS akan dikendalikan," tulis Hu.

Hu tidak mencantumkan sumber informasi yang dibagikannta tersebut.

Adapun Global Times bukan corong resmi Partai Komunis China, meski pandangan-pandangannya seringkali mencerminkan pandangan para pimpinan partai yang berkuasa di China tersebut.

Tidak lama berselang dari unggahan Hu, kantor berita China Xinhua melaporkan bahwa Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) bakal melakukan studi untuk membentuk daftar sistem keamanan teknologi nasional.

Pengumuman tersebut muncul beberapa pekan setelah Gedung Putih menempatkan Huawei dalam daftar hitam.

Dengan demikian, AS secara efektif melarang perusahaan-perusahaan AS memasok barang dan jasa ke Huawei.

Tidak lama setelah itu, Beijing mengumumkan bakal merilis daftar entitas asing yang disebut "tidak dapat diandalkan."

China juga membuka kemungkinan bakal membatasi pasokan sejumlah produk ke AS.

Artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul China Bakal Larang Ekspor Produk Teknologi ke AS

https://money.kompas.com/read/2019/06/09/140700926/china-bakal-larang-ekspor-produk-teknologi-ke-as