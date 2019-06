Pemain Asal Aceh Andri Syahputra Masuk Skuad Timnas Qatar ke Piala Dunia, Jadi Sorotan Media Asing

SERAMBINEWS.COM - Pemain kelahiran Indonesia Andri Syahputra masuk skuad Timnas Qatar untuk Piala Dunia U-20 2019.

Masuknya Andri menjadi perhatian Fox Sport Asia.

Dalam judul artikel Fox Sports Asia tertulis, "Indonesia-born teenager included by Qatar in final squad for FIFA U-20 World Cup 2019 in Poland ( Remaja kelahiran Indonesia masuk skuat final Qatar untuk Piala Dunia U-20 2019 di Polandia)."

Andri Syahputra yang merupakan kelahiran Indonesia masuk dalam skuat 21 pemain timnas Qatar untuk Piala Dunia U-20 2019 yang akan dihelat di Polandia pada 23 Mei hingga 15 Juni.

Pemuda 19 tahun ini merupakan kelahiran Lhokseumawe, Aceh pada 29 Juni 1999.

Akan tetapi sejak usia dini ia telah berlatih di akademi terkenal di Doha, Qatar, yakni Aspire Academy.

Andri Syahputra saat ini bermain di Qatar Stars League bersama Al Gharafa SC.

Ia telah membuat tampil beberapa kali dengan tim senior Al Gharafa SC.

Andri juga menjadi satu-satunya pemain dari Al Gharafa yang terdaftar dalam 21 pemain untuk Piala Dunia U-20 2019.

Andri memiliki permanent resident status (status penduduk tetap) di Qatar.