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Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri dari KELUARGA BESAR DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

Ucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 H Taqabbalallahu Minna wa Minkum

Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri dari KELUARGA BESAR DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
serambinews.com

KELUARGA BESAR
DINAS PERTANIAN
DAN PERKEBUNAN ACEH

Mengucapkan Selamat Hari Raya

Idul Fitri 1 Syawal 1440 H
Taqabbalallahu Minna wa Minkum

Ttd
A. HANAN, SP, MM
Kepala Dinas

Ir. CUT HUZAIMAH, MP
Sekretaris Dinas

Tags
Lebaran 2019
Hari Raya Idul Fitri
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Editor: iklan@serambinews.com
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