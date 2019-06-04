Advertorial

Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri dari DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH

Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 H Taqabbalallahu Minna wa Minkum

Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri dari DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH
serambinews.com

DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN ACEH

Mengucapkan Selamat Hari Raya

Idul Fitri 1 Syawal 1440 H
Taqabbalallahu Minna wa Minkum

Ttd

Drs. MUHAMMAD RAUDHI, M.Si
Kepala Dinas

Tags
Lebaran 2019
Idul Fitri 2019
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Editor: iklan@serambinews.com
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