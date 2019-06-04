Advertorial
Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri dari KELUARGA BESAR DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ACEH
Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 H Taqabbalallahu Minna wa Minkum
serambinews.com
KELUARGA BESAR
DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN ACEH
Mengucapkan Selamat Hari Raya
Idul Fitri 1 Syawal 1440 H
Taqabbalallahu Minna wa Minkum
ttd
DR. WILDAN, M.Pd.
Kepala Dinas
Drs. SYAHARWARDI
Sekretaris
Baca Juga
-
Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri dari KELUARGA BESAR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH
-
Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri dari DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH
-
Ucapan Selamat Idul Fitri dari Keluarga Besar BPSDM Aceh
-
VIDEO - Ketupat, Rayakan Hangat Kebersamaan
-
VIDEO - Di Aceh Barat, Jamaah Tarekat Syattariyah Laksanakan Shalat Idul Fitri 1440 Hijriah
Editor: iklan@serambinews.com
Sumber: Serambi Indonesia