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Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri dari KELUARGA BESAR DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ACEH

Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 H Taqabbalallahu Minna wa Minkum

Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri dari KELUARGA BESAR DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ACEH
serambinews.com

KELUARGA BESAR
DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN ACEH

Mengucapkan Selamat Hari Raya
Idul Fitri 1 Syawal 1440 H
Taqabbalallahu Minna wa Minkum

ttd

DR. WILDAN, M.Pd.
Kepala Dinas

Drs. SYAHARWARDI
Sekretaris

Tags
Lebaran 2019
Idul Fitri 2019
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Editor: iklan@serambinews.com
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