Mall Diserang Banjir, Band Ini Justru Reka Ulang Film Legendaris Titanic, Caranya Unik

SERAMBINEWS.COM - Apa yang Anda rasakan jika sedang asyik berbelanja di sebuah pusat perbelanjaan atau mal, tapi kemudia mal itu 'banjir'?

Mungkin suasana hati Anda akan langsung memburuk dan ingin segera pergi saja dari mal itu.

tapi yang terjadi di sebuah mal di Meksiko baru-baru ini sangat unik karena orang-orang kreatif ini.

Sebuah band di Meksiko berhasil membuat para pengunjung di mal yang kebanjiran tetap terhibur

dengan membawakan lagu My Heart Will Go On karya Celine Dion, karya legendaris yang selalu mengingatkan pada lagu tema dari film epik James Cameron tahun 1997, Titanic.

Leonardo DiCaprio dan Kate Winslet di Titanic

Baca: Bupati Aceh Timur Rocky Berharap Senator Aceh Haji Uma Membangun Relasi Seluas-luasnya di Pusat

Baca: Heboh! Menteri Perekonomian Malaysia Terjerat Kasus Video Homoseksual: Dia Memaksa Saya

Menurut Mexico News Daily via Lad Bible (12/6/2019), adegan itu terjadi di mal Plaza Patria di Zapopan, Jalisco, pada akhir pekan.

Wilayah Guadalajara di Meksiko telah dilanda hujan lebat dan hujan es pada hari Sabtu (8/6), yang telah menumbangkan pohon serta membanjiri jalan dan tampaknya juga menyerang pusat perbelanjaan.

Situs berita melaporkan bahwa mal tersebut telah mengalami kerusakan oleh hujan lebat di masa lalu juga, dan bahwa satu badai di awal musim hujan tahun lalu mengakibatkan sedikitnya 20 bisnis terkena dampak kerusakan.

Ketika air hujan dari di wilayah itu juga mulai 'menyerang' mal dengan menerobos atap dan membuat genangan air di lantai, para musisi berhasil mencairkan suasana. Para pengunjung berhasil dibuat merasa 'geli' dan terhibur dengan aksi band tersebut.