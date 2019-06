Rupiah Kembali Melemah, Ini Penyebabnya

SERAMBINEWS.COM - Rupiah kembali melemah, Kamis (13/6/2019) karena tertekan sentimen eksternal maupun internal.

Mengutip Bloomberg di pasar spot, rupiah tercatat melemah 0,27% ke Rp 14.280 per dollar AS.

Senada, pada kurs tengah Bank Indonesia rupiah tercatat melemah 0,25% ke Rp 14.270 per dollar AS.

Analis Monex Investindo Futures Faisyal mengatakan sentimen eksternal yang membuat rupiah melemah adalah tensi perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China yang masih memanas, setelah ada ancaman baru.

Presiden AS Donald Trump mewanti-wanti Presiden Cina Xi Jinping untuk segera menemui Trump di pertemuan G20.

Selain itu, kekhawatiran ketidakpastian persoalan Brexit juga membuat rupiah melemah.

Baru-baru ini anggota parlemen menolak perpanjangan waktu negosiasi Inggris dan Uni Eropa.

Belum lagi, harga minyak hari ini kembali naik setelah dua kapal tanker meledak di Teluk Oman.

Sementara, sentimen dari dalam negeri juga masih memberatkan rupiah, seperti cadangan devisa periode Mei yang anjlok US$ 4 miliar.

"Adanya kewajiban perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia untuk menyetorkan dividen juga menyebabkan permintaan valas meningkat dan rupiah jadi melemah," kata Faisyal, Kamis (13/6/2019).

Untuk perdagangan Jumat (14/6/2019), Faisyal memproyeksikan rupiah masih cenderung melemah dengan bayang-bayang data produksi industri China yang bila hasilnya melambat menjadi sentimen negatif bagi rupiah.

Faisyal memperkirakan rupiah akan bergerak di kisaran di Rp 14.210 per dollar AS-Rp 14.330 per dollar AS pada perdagangan besok.(*)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Berikut sentimen pemicu melemahnya rupiah hari ini