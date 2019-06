16 Siswa SMAN 10 Fajar Harapan Lulus SNMPTN di Perguruan Tinggi Favorit

16 Siswa SMAN 10 Farhan Lulus SNMPTN di Perguruan Tinggi Favorit

Laporan Jalimin | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Sebanyak 16 siswa-siswi SMA Negeri 10 Fajar Harapan Banda Aceh lulus pada sejumlah perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia. Mereka lulus melalui jalur masuk Saleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun akademik 2019. Sementara delapan lainnya diterima di Universitas Teknologi Malaysia (UTM). Hal itu dikatakan Kepala SMA Negeri 10 Fajar Harapan, Muhibbul Khibri SPd MPd dalam acara penglepasan 139 siswa-siswi Kelas XII kepada orangtua (wisuda) di Gedung AAC Dayan Dawood, Darussalam, Banda Aceh, Selasa (18/6/2019) pagi.

Dari 16 orang yang lulus di perguruan tinggi negeri favorit itu, 13 orang perempuan dan tiga orang laki-laki tersebar pada sejumlah PTN di Pulau Sumtera dan Jawa. Dua orang lulus di Institut Teknologi Bandung (ITB), empat orang di Institut Teknologi Surabaya (ITS), satu orang di Universtas Padjadjaran (Unpad) Bandung, satu orang di Universitas Andalas (Unand) Padang dan delapan orang di Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh. Sementara delapan orang lulus di Universitas Teknology Malaysia (UTM).

Rician mereka yang lulus SNMPTN tahun 2019 yakni Adiba (Fakultas Kedokteran Unand), Salma (Fakultas Kedokteran Gigi Unsyiah), Esa (FK Unsyiah), Qurratu (Teknik Sipil Unsyiah), Rizki Maulana (Teknik Mesin ITS), Alief Athagaly (Aktuaria ITS), Putroe Kamila (Teknik Industri ITS), Audrey (Desain Produk ITS), Nisa Ulfakhira (Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB), Khairunnisa (SIT-S ITB), Cut Fazira (Informatika Unpad), Rifa (Teknik Sipil Unsyiah), Namira (Teknik Sipil Unsyiah), Khairi (Teknik Sipil Unsyiah), Ziaul (Teknik Industri Unsyiah) dan Ghina Kamilah (Biologi Unsyiah).

Sementara delapan siswa lainnya diterima di UTM yakni Amira Batrisyiya, Putroe Camila Azhari, Ahmad Razaq, Arief M Falsya, Helmi Darmawan, Syaffan Syahk, Novriando Blancira dan Zhilal Al-Kiram. Kepala SMA Negeri 10 Fajar Harapan, Muhibbul Khibri SPd MPd mengatakan, penglepasan siswa-siswi kelas XII kepada orang tua-wali (wisuda) merupakan rangkaian program di SMA Negeri 10 Fajar Harapan dimana diawal masuk ke sekolah siswa diantar dan diserahkan oleh orang tua/wali ke sekolah begitu juga pada akhir setelah lulus akan diserahkan kembali siswa kepada orang tua dalam kegiatan wisuda. Prosesi wisuda tahun 2019 dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Syaridin SPd MPd.

Dikatakannya, dalam kegiatan ini sekokah juga memberi penghargaan kepada siswa terbaik dan berprestasi baik akademik maupun non-akademik. Pada momen ini kebanggaan dan kebahagian orangtua begitu besar karena anak anak telah kembali ke orangtua dengan prestasi dan kelulusan di perguruan tinggi.

Kerjasama guru, pengawas, komite serta peran orang tua siswa telah mendorong tumbuhnya prestasi para siswa, dan menjadikan sekolah ini menjadi sekolah terbaik secara nasional.

Lulusan yang diwisuda pada angkatan XV tahun ini berjumlah 139 siswa, umumnya telah diterima di sejumlah perguruan tinggi ternama di Indonesia bahkan di luar negeri, 5 orang siswa terbaik telah diterima di Malaysia, dan beberapa lagi sedang penjajakan di perguruan tinggi negeri China, Turki, Brunei Darussslam dan juga sekolah kedinasan.

Muhibbul Khibri SPd MPd mengatakan, SMA Negeri 10 Fajar Harapan masuk dalam daftar SMA terbaik di Indonesia ini dibuat oleh Kemendikbud berdasarkan Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN). Sekolah yang masuk ke daftar ini adalah sekolah-sekolah yang mampu mempertahankan IIUN dengan nilai 92-99 selama 6 tahun berturut-turut.

Untuk tahun ini belum semua provinsi bisa masuk ke dalam daftar sekolah terbaik dan berintegritas, namun diharapkan pada tahun-tahun mendatang semua provinsi bisa masuk dalam daftar ini. Nah, Parents,mari kita lihat SMA/SMK mana saja yang termasuk ke dalam daftar SMA terbaik di Indonesia. Sedangkan di Provinsi Aceh hanya diraih oleh SMA Negeri 10 Fajar Harapan Banda Aceh.

Ketua Komite SMAN 10, Ir H Zaini Yusuf, mengucapkan terimakasih dan apreasiasi kepada keluarga besar SMAN Farhan yang telah dg ikhlas melahirkan generasi “Aceh Caroeng” dengan sungguh-sungguh sebagai peningkatan kualitas pendidikan di Aceh. Ia juga berharap prestasi ini akan menjadikan anak anak lebih tekun dalam mempersiapkan diri menghadapi persaingan yang sangat besar pada era modern ini.(*)