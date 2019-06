Harga TBS Sawit di Nagan Ditetapkan Sepihak, Petani di Abdya Minta Pembelaan Pemerintah

Laporan Zainun Yusuf| Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Pengusaha PKS (Pabrik Kelapa Sawit) di Kabupaten Nagan Raya, dilaporkan menetap secara sepihak harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, yaitu di bawah harga yang ditetapkan pemerintah untuk periode Juni 2019.

Petani kelapa sawit dari Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) yang terpaksa menjual TBS sawit di PKS Nagan Raya karena daerah tersebut belum punya PKS, mengaku sangat dirugikan, namun mereka tidak berdaya menghadapi permainan harga ini.

Petani sawit di Abdya kemudian meminta bantuan pembelaan dari pemerintah karena mereka merasa menjadi korban permainan harga yang ditetapkan sepihak pengusaha PKS di sana.

Beberapa pedagang pengepul TBS sawit di Kabupaten Abdya yang dihubungi Serambinews.com,Selasa (18/6/2019), mengaku kecewa karena harga TBS yang ditampung sejumlah PKS Nagan Raya sangat murah sampai titik terendah.

Tingkat harga yang ditampung di PKS di Nagan Raya sangat rendah dan bervariasi. Seperti pabrik milik Emsem Rp 780 per kilogram (kg), pabrik Raja Marga Rp 800 per kg, pabrik dr Leni Rp 810 per kg, dan pabrik Fajar Baizury Rp 890 per kg.

Menurut para petani, harga TBS yang ditampung pengusaha pabrik tersebut ditetapkan sepihak karena di bawah harga yang ditetapkan pemerintah.

Sebab, Pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh telah menetapkan harga TBS sawit Wilayah Barat, berdasarkan hasil rapat tim penetapan harga TBS di Aula Dinas Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh pada 13 Juni 2019 lalu.

Penetapan harga TBS yang diteken Kadis Pertanian dan Perkebunan Aceh dan Kabid Pengelolaan dan Pemasaran Perkebunan, yaitu untuk TBS tanaman sawit berumur 3 tahun Rp 870 per kg, umur 4 tahun Rp 1.026 per kg, umur 5 tahun Rp 1.100 per kg, umur 6 tahun 1.159 per kg, umur 7 tahun Rp 1.203 per kg, umur 8 tahun Rp 1.220 per kg, umur 9 tahun Rp 1.233 per kg, dan umur 10-20 tahun Rp 1.266 per kg.

Karena harga TBS yang ditampung pengusaha PKS sangat murah, memaksa pedagang pengepul membeli TBS sawit dari petani dengan harga sangat rendah, berkisar antara Rp 550 sampai Rp 570 per kg.