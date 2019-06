Isi Liburan dengan Jalan-Jalan? #KenapaNggak!

For Serambinews.com

SERAMBINEWS.COM - Pernah gak sih kamu ngerasain bosen sama rutinitas yang gitu-gitu aja? Kalo iya, berarti waktunya kamu untuk liburan nih! Waktunya diri kamu untuk refereshing biar bisa balik lagi semangat menjalani rutinitas. Nah, salah satu kegiatan yang bisa kamu lakuin saat liburan adalah traveling. Yes, jalan-jalan atau traveling ini merupakan kegiatan yang bisa mengisi liburan kamu dan pastinya menyenangkan! Apalagi kalau kamu traveling-nya bareng sama sahabat-sahabat kamu, pasti bakal tambah seru deh. Ada yang pernah bilang kalau “friends that travel together, stay forever” jadi kalau kamu pergi jalan-jalannya bareng sama sahabat-sahabat kamu, persahabatan kalian bakal long lasting atau awet sampai tua nanti.

Saat kamu traveling, bakalan ada banyak banget hal positif yang bisa kamu dapetin. Kamu bisa belajar mengenai sejarah, budaya atau bahkan adat istiadat dari tempat yang kamu datangi. Gak cuma itu, bahkan kadang kalau kamu mengunjungi tempat yang masih belum popular, kamu bisa ketemu dan ngobrol bareng sama warga lokal disana. Buat kamu yang pengen cari referensi destinasi wisatanya, bisa dicari lewat sosial media, melalui Instagram salah satunya. Tinggal cari lewat hashtag “#” atau location tag kamu bisa nemuin destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi.



