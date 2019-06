Rumah Seharga Rp 193 Miliar Milik Presiden AS Donald Trump Dibeli Hary Tanoe, Lihat Kemewahannya

SERAMBINEWS.COM - Pengusaha kaya asal Indonesia Hary Tanoesoedibjo membeli rumah mewah milik Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Pemilik MNC Group Hary Tanoesoedibjo membeli rumah mewah milik Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melalui perusahan pribadinya, Hillcrest Asia Limited.

Special Assistant to Hary Tanoesoedibjo Veranika Gunawan membenarkan kabar pembelian rumah berlokasi di Beverly Hills, California, Los Angeles, AS itu.

Hary Tanoe, kata Veranika, membeli rumah itu melalui perusahaan pribadinya, yakni Hillcrest Asia Limited.

"Sehubungan dengan pemberitaan berbagai media mengenai kabar Bapak Hary Tanoesoedibjo membeli rumah Presiden AS Donald Trump di AS, bersama ini kami mengonfirmasi dan memastikan bahwa memang benar Bapak Hary Tanoesoedibjo telah membeli rumah Presiden AS Donald Trump di Beverly Hills melalui perusahaan pribadinya Hillcrest Asia Limited," ujar Veranika dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/6/2019).

Baca: Gugatan Sengketa Pilpres, Ini Daftar 15 Saksi dan 2 Ahli yang Diajukan Tim Hukum Prabowo-Sandiaga

Baca: Sejarah Pesawat Siluman Pertama Dibuat Ketika AS dan Uni Soviet Terlibat Perang Dingin

Kabar pembelian rumah tersebut ramai diperbincangkan sejak kemarin.

Dikutip dari Washington Post, sebuah akta yang terdaftar di kantor pemerintahan bagian Los Angeles pada 31 Mei menunjukkan Putra Tertua Trump, Donald Trump Junior menandatangani properti tersebut melalui Hillcrest Asia Ltd.

Berdasarkan informasi, nilai transaksi ini mencapai USD13,5 juta setara Rp193,32 miliar (kurs Rp14.320/USD).

Nilai tersebut setara hampir dua kali lipat dari harga pembeliannya pada 2007 lalu sebesar USD 7 juta.

Punya Akses dengan Donald Trump