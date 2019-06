Indonesia Impor Bawang Putih 69.507 Ton dari China Pada Mei 2019

SERAMBINEWS.COM - Salah satu komoditas yang mengalami peningkatan nilai impor tertinggi pada Mei 2019 adalah bawang putih.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik ( BPS), selama bulan lalu Indonesia telah mengimpor bawang putih sebanyak 69.507 ton atau senilai 76,4 juta dollar AS dari China.

Angka tersebut meningkat signifikan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu dengan volume impor bawang putih sebesar 51.367 ton atau setara dengan 44,2 juta dollar AS (57,5 persen).

"Pada Mei impor barang konsumsi memang meningkat, komoditas utamanya adalah bawang putih. Peningkatan impor ini untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan itu berasal dari China," jelas Kepala BPS Suhariyanto di Jakarta (24/6/2019).

Suhariyanto menjelaskan, impor bawang putih yang meningkat tajam selain akibat faktor musiman Ramadhan juga akibat dari kebijakan pemerintah untuk menjaga harga bawang yang sejak awal Ramadhan mengalami lonjakan.

Walaupun demikian secara kumulatif, sejak Januari hingga Mei 2019 nilai total impor bawang putih mengalami penurunan sebesar 38,7 persen atau mencai 77,3 juta dollar AS per dollar AS, dengan volume 70.834 ton.

BPS mencatatkan, pada periode Januari-Mei 2018 total nilai impor bawang putih sebesar 126,2 juta juta dollar AS atau sebanyak 145.422 ton.

Adapun pada Mei 2019 Indonesia mencatatkan impor barang konsumsi sebesar 1,54 miliar dollar AS atau mengalami peningkatan 5,62 persen dibandingkan April 2019 yang sebesar 1,46 miliar dollar AS.

Beberapa komoditas selain bawang putih yang mengalami peningkatan impor adalah anggur dari Australia, material untuk membangun kapal (ship building material), pompa air dan obat-obatan.(*)

