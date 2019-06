Akun IG Ustaz Abdul Somad Tak Bisa Diakses, Ustaz Derry Sulaiman Beberkan Informasi ini

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Rr Dewi Kartika H

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA.COM - Penelusuran TribunJakarta.com sejak Rabu (26/06/2019) sekitar pukul 08.33 WIB, akun IG milik penceramah Ustadz Abdul Somad tak bisa diakses.

Sebagaimana biasanya, Ustadz Abdul Somad kerap membagikan kegiatan dakwahnya lewat akun @ustadzabdulsomad. Namun saat akun Instagram itu diakses hanya ada tulisan "Sorry, this page isn't available. The link you followed may be broken, or the page may have been removed. Go back to Instagram"

Penceramah Derry Sulaiman memajang video saat Ustaz Abdul Somad membahas soal akun Instagramnya.

Derry Sulaiman lantas meyampaikan dua permintaannya kepada warganet atau netizen. Di video yang diunggah Derry Sulaiman mulanya penceramah ternama itu menyampaikan sebuah ayat Alquran.

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, demikianlah hari itu kami gantikan silih berganti di antara manusia, untuk apa?" kata Ustaz Abdul Somad.

"Tujuan Allah tak lain tak bukan adalah untuk menguji keimanan. Untuk melihat di antara manusia yang menjadi syahid,"

Ustaz Abdul Somad kemudian mengumungkan username dari akun Instagram barunya. "Hari berganti musim berubah diantara pergantian itu adalah pergantian ustadzabdulsomad_official Intagram yang baru," tambahnya.

Ustaz Abdul Somad kemudian berharap akun Instagram barunya dapat menjadi tempatnya mengumpulkan pahala agar menjadi manusia yang lebih baik.

"Semoga menjadi ladang amal menuju perbaikan," ucap Ustaz Abdul Somad. Di video tersebut Ustaz Abdul Somad tampak duduk di sebuah ruangan berlatar cat putih.