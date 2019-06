Akun Instagram Ustaz Abdul Somad Tiba-tiba Hilang, Apakah Diretas atau UAS Ganti Akun?

SERAMBINEWS.COM - Akun Instagram Ustadz Abdul Somad hilang lagi. Apakah kena Suspend?

Akun Instagram milik Ustaz kondang Ustadz Abdul Somad, Lc, MA tiba-tiba hilang dari media sosial paling populer di Indonesia.

Sejak Rabu (26/06/2019) sekitar pukul 08.33 WIB, akun IG milik Ustadz Abdul Somad, dai kelahiran Asahan, Sumatera Utara, itu tak bisa diakses.

Sebagaimana biasanya, Ustadz Abdul Somad kerap membagikan kegiatan dakwahnya lewat akun @ustadzabdulsomad.

Akun milik ulama yang biasa disapa UAS tersebut biasa digunakan untuk forum dakwah via media sosial.

Ini untuk kesekian kali akun Instagram sang ustadz yaitu @ustadzabdulsomad mendadak hilang.

Hilangnya akun media sosial UAS ini belum diketahui penyebabnya.

Saat diakses hanya ada tulisan "Sorry, this page isn't available. The link you followed may be broken, or the page may have been removed. Go back to Instagram".

Hilangnya akun instagram Ustadz Abdul Somad tentunya membuat tanda tanya besar.

Tak diketahui apa penyebab pasti hilangnya akun instagram Ustadz Kondang tersebut.