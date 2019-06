Lebih Tinggi Dibanding Gaji Menteri Indonesia, Perawat di Jepang Digaji 20 Juta per Bulan

SERAMBINEWS.COM - Pemerintah Jepang membuka peluang bagi para tenaga kerja asal Indonesia bekerja di Negeri Sakura itu.

Setidaknya, ada 345.150 lowongan pekerjaan yang bisa diisi tenaga kerja berketerampilan spesifik asal Indonesia di Jepang.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, gaji yang diterima tenaga kerja berketerampilan spesifik di Jepang bisa menerima bayaran lebih tinggi ketimbang gaji menteri di Indonesia.

“Kalau (gaji) nurse (di Jepang) lebih tinggi dari menteri. Kisarannya skill workerminimum Rp 20 juta,” ujar Hanif di Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Adapun sektor-sektor pekerjaan yang dibutuhkan l, antara lain Care worker; Building Cleaning Management; Machine Parts and Tooling Industries, Industrial Machiner, Industry Electric, Electronics, and Information Industries Construction Industries Shipbuilding and Ship Machinery Industry.

Baca: Buka 345.150 Lowongan Kerja, Jepang Butuh Tenaga Kerja SSW pada Sektor-sektor Berikut, Berminat?

Baca: Calon Jamaah Haji Aceh Singkil Ikut Bimbingan Manasik Dua Hari

Baca: Akibat Dicium Suaminya Secara Brutal, Pengantin Wanita Ini Tewas Saat Malam Pertama

Baca: Bisa Berdampak Buruk Bagi Kesehatan, 10 Bahan Makanan Ini Tidak Boleh Dimakan Mentah-mentah

Kemudian Automobile repair and maintenance,Aviation Industry, Accomodation Industry,Agriculture, Fishery and Aquacultur,Manufacture of food and beverages dan Food service industry.

Hanif menjelaskan, saat ini Jepang mengalami shortage tenaga kerja dan aging society. Sehingga, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan usia produktif, Jepang harus merekrut tenaga kerja asing.

Di sisi lain, saat ini Indonesia tengah mengalami bonus demografi.

“Jadi kerja sama ini sangat menguntungkan kedua belah pihak. Dalam 5 tahun ke depan syukur-syukur kita bisa ambil 20 persenan lah kebutuhan pekerja asing di Jepang. Jepang kan terkenal tertutup dengan pekerja asing,” kata Hanif.

(Kompas.com/Akhdi Martin Pratama).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Gaji Perawat di Jepang Lebih Tinggi ketimbang Menteri di Indonesia"