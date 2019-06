Perjuangan Bocah Asongan Jadi Perwira TNI AD, Kini Namanya Tercatat di Sejarah Militer Amerika

SERAMBINEWS.COM - Mayor Inf Alzaki mencatat tinta emas untuk militer Indonesia.

Perwira TNI AD itu menjadi sosok TNI AD pertama yang masuk dalam Wall of Fame US Army Command and General Staff College, atau deretan orang-orang berpengaruh di US Army Command and General Staff College.

Siapa sangka, Mayor Inf Alzaki harus meraih catatan emas itu dari kondisi kurang menguntungkan.

Dilansir dari laman tniad.mil.id, masa kecil Alzaki dalam kondisi sulit.

Untuk menopang ekonomi keluarganya, Alzaki kecil harus menjadi pedagang asongan.

Pengalaman Mayor Inf Alzaki itu diceritakan saat diundang ke Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad), Jakarta, Kamis, (27/6/2019).

Untuk diketahui, pada 14 Juni 2019, Mayor Inf Alzaki berhasil mencatatkan sejarah sebagai Perwira TNI AD pertama yang mendapatkan Award dari The Simon Center.

“Selain mendapatkan Award (The Simon Center Writing Interagency), alhamdulillah dalam kesempatan yang diberikan (TNI AD), bisa menyelesaikan pendidikan di CGSC, USArmyUniversity dan Webster University,” ungkap Alzaki.

Diceritakan Alzaki, masa kecilnya sering berjualan asongan dan membantu usaha bengkel keluarga untuk membantu orang tua yang saat itu hidup pas-pasan.

“Ketika itu masih SD, karena kondisi orang tua dan sebagai anak pertama, saya terdorong membantu hanya dengan cara itu,” ujar Alzaki.