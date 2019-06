Mampu Hafal Alquran Hingga 4 Juz Setahun, 197 Murid SDIT Al-Fityan Diwisuda

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sebanyak 197 murid Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Fityan School Aceh diwisuda dalam acara wisuda Alquran dan penghargaan siswa berprestasi tahun ajaran 2018/2019 bertempat di Aula Syekh Nabil sekolah tersebut, Minggu (30/6/2019).

Mereka yang diwisuda adalah para murid yang telah mampu menghafal Alquran satu hingga 4 juz selama setahun terakhir.

Dari 197 murid yang diwisuda, sebanyak 163 murid telah menghafal 1 juz Alquran, 28 murid menghafal 2 juz, 3 murid menghafal 3 juz, dan 4 murid mampu menghafal 4 juz.

Direktur Al-Fityan School Aceh, Ustaz Bustanul Arifin SPdI, dalam sambutannya menjelaskan metode pendidikan hifzul Quran yang diterapkan di sekolah tersebut.

"Pendidikann hifzhul Quran merupakan pendidikan yang mulia. Ilmunya tidak akan berhenti sebelum menghafal, juga tidak akan berhenti sesudah dihafal, tidak akan hilang jika dijaga, tidak akan berhenti juga saat mengamalkan, bahkan akan terus mengalir pahalanya saat kita sudah tiada," sebutnya.

Sementara Kepala Sekolah SDIT Al-Fityan School Aceh, Sri Utami, mengapresiasi semua wali murid yang hadir serta meluangkan waktunya untuk anak-anak mereka.

Dalam acara wisuda, pihak sekolah juga memberi anugerah the best class, yakni kategori kelas terbersih dan rapi, kategori kelas terbanyak berinfak, kategori the best partner, dan kategori the best teacher, serta berbagai penghargaan lainnya.(*)

