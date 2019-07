Luna Maya Bingung Jelaskan Kisah Asmaranya dengan Faisal Nasimuddin, Kalau Berjodoh Alhamdulillah

SERAMBINEWS.COM - Pasca mengungkap hubungan sebenarnya dengan Faisal Nasimuddin, Luna Maya mengaku bingung menjelaskannya secara detail kepada khalayak.

Luna Maya mengaku sulit menjelaskan soal kisah asmaranya dengan Faisal Nasimuddin.

Pun ketika mengetahui pemberitaan mengenai percintaannya dengan Faisal Nasimuddin, Luna Maya tampak tak bisa lagi mengomentari lebih dalam.

Dilansir dari tayangan Rumah Seleb MNC TV edisi Senin (1/7/2019), Luna Maya mengaku bingung dengan kisah asmaranya dengan Faisal Nasimuddin.

Hal itu diakui Luna Maya pasca heboh pernyataannya soal status hubungannya dengan Faisal Nasimuddin.

Beberapa waktu lalu dilansir TribunnewsBogor.com, Luna Maya akhirnya memberikan pengakuan soal status asmaranya dengan Faisal Nasimuddin.

Diakui Luna Maya, hingga saat ini dirinya masih berstatus jomblo.

"Tapi, jujur ya Lun. Ini to the point aja. Sudah atau belum ?" tanya Raffi Ahmad.

"I'm still single you know (Saya masih jomblo tahu)," kata Luna Maya.

Lebih lanjut, Luna Maya pun menegaskan bahwa dirinya masih akan tetap jomblo selama minimal satu tahun.