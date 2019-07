Pantang Hilang Poin di Kandang

Persiraja vs Perserang Serang

BANDA ACEH - Tuan rumah Persiraja memiliki kesempatan menambah poin ketika menjamu Perserang Serang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 musim ini, di Stadion H Dimurthala, Lampineung, nanti malam.

Modal berharga dimiliki Fakhrurazi Kuba dkk dalam pertandingan pekan ke-3 tersebut. Ya, Lantak Laju baru saja menggemas angka penuh menyusul kemenangan atas tuan rumah PSPS Riau di Stadion Kaharuddin, Rumbai, Pekanbaru, Kamis (27/6). Besutan Hendri Susilo menang 2-1.

Kemenangan di pekan ke-2 ditentukan oleh sepasang gol dari pemain asal Lambugak, Kecamatan Kuta Cot Glie, Assanurijal ‘Torres’ dan mantan bintang Persija Jakarta, Defri Rizky. Sementara gol balasan Askar Bertuah–julukan PSPS Riau-dihasilkan melalui sepakan mantan pemain Persih Tembilahan, Redo Rinaldi di awal babak kedua.

Angka penuh di kandang PSPS tentu saja menjadi poin pengganti bagi Lantak Laju. Bukan rahasia lagi, Zamrony dkk membuka kompetisi dengan start buruk. Dalam duel pembuka di Stadion Muhammad Sarengat, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mereka menyerah 0-1 dari tuan rumah Persibat Batang.

Dari dua partai dilakoni, Andika Kurniawan dkk mampu duduk di papan atas klasemen sementara. Kini, mereka memiliki peluang untuk langsung berada di papan atas. Syaratnya, tuan rumah harus menang nanti malam. Sementara di sisi lain, rivalnya seperti PSCS Cilacap dan kalah. Apalagi, kedua tim ini akan melakoni pertandingan tandang.

Sebaliknya Perserang Serang, mereka juga datang ke Tanah Rencong dengan modal kemenangan. Sehingga, kepercayaan Hari Habrian dkk dalam on fire. Ya, besutan Jaya Hartono menuai hasil maksimal ketika menekuk tim baru BaBel United dengan skor 2-0.

Lalu, bagaimana peluang tim tamu? Pelatih Perserang asal Medan, Jaya Hartono mengaku belum mengetahui secara jelas kekuatan dan permainan Persiraja. “Kami memang belum tau sejuah mana kekuatan Persiraja, dan pemain mana yang perlu kami waspadai. Tapi intinya semua pemain Persiraja harus kami waspadai,” komentar mantan pelatih Persik Kediri itu dalam konferensi pers, siang kemarin.

Mantan punggawa Timnas tersebut menegaskan, jika pemainnya akan siap menampilkan permainan yang menarik dan menghibur publik Tanah Rencong. Terlebih, untuk duel kali ini, mereka memboyong 20 pemain terbaik. Hal ini menandakan kalau Perserang Serang memang ingin mengincar poin di kandang Lantak Laju.

Sementara kubu tuan rumah dalam kondisi fit dan siap tampil maksimal. Bahkan, sang juru latih asal Bukittinggi, Sumatera Barat itu, Hendri Susilo akan mempertahankan starting eleven sebagaimana di dua laga sebelumnya. Karena, formasi 4-4-2 yang diusungnya sudah terbukti ampuh dalam memburu poin.

Asisten Pelatih Persiraja, Akhyar Ilyas menyampaikan, bahwa semua pemain dalam timnya dalam kondisi fit dan prima. Saat ini tidak adapemain dalam akumulasi kartu. Sehingga, seluruh pemain siap tampil maksimal di hadapan pendukung setianya. Meskipun baru selesai melakukan dua pertandingan kandang di Batang dan Pekanbaru, saat ini stamina Ikhwani dkk sudah kembali. “Mudah-mudahan kita bisa menuai hasil memuaskan di laga kandang ini,” katanya.(mun)

jadwal pertandingan lain

- BaBel United vs PSCS Cilacap

- Blitar United vs PSPS Riau

- Persita vs Persibat Batang

- PSMS Medan vs Cilegon United

- Sriwijaya FC vs PSGC Ciamis

klasemen sementara

WILAYAH BARAT

1. PSCS Cilacap 2 2 0 0 4-0 6

2. PSMS Medan 2 2 0 0 4-2 6

3. Sriwijaya FC 2 1 1 0 1-0 4

4. Cilegon United 2 1 1 0 1-0 4

5. Perserang Serang 2 1 0 1 2-1 3

6. Persiraja 2 1 0 1 2-2 3

7. Persita 2 1 0 1 1-1 3

8. Persibat Batang 2 1 0 1 1-1 3

9. PSGC Ciamis 1 0 0 1 0-1 0

10. PSPS Riau 2 0 0 2 3-5 0

11. Blitar United 1 0 0 1 0-3 0

12. BaBel United 2 0 0 2 0-3 0