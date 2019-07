Kontraktor PLTM tak Pernah Melapor

ALAT berat menambang galian C untuk diangkut dengan dumptruck di kawasan Desa Meunasah Pante, Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara

* Terkait Aktivitasnya di Agara

* Juga tak Membayar Retribusi Galian C

KUTACANE - Perusahaan pelaksana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Lawe Sikap selama ini ternyata tak pernah melaporkan aktivitasnya kepada Pemkab Aceh Tenggara (Agara). Hal ini diketahui setelah tim dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) turun langsung ke lokasi proyek.

Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Agara, M Rizal Ketaren SE MSi, mengatakan mereka turun ke lokasi aktivitas proyek PLTM Lawe Sikap sejak Selasa (2/7). Rabu (3/7) kemarin, Kepala Dinas DPMPTSP Agara, Edisah, ikut turun langsung ditemani kabid dan stafnya.

Rizal menginformasikan, di lokasi proyek mereka bertemu dengan Koordinator Lapangan Proyek PLTM Lawe Sikap, Wahyu dan Dudu. Kepada mereka berdua, tim meminta fotokopi izin yang dimiliki perusahaan seperti izin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Agara.

“Namun izin yang ditunjukkan hanyalah UPL dan UKL yang lama. Mereka tidak pernah melaporkan aktivitasnya kepada pihak dinas terkait di Agara,” ungkap Rizal Ketaren.

Tidak hanya itu, keberadaan batching plant di lokasi itu juga tidak memiliki dokumen izin dari Pemkab Agara. Batching plant adalah tempat produksi ready mix atau beton curah siap pakai di sebuah lokasi khusus untuk menghasilkan beton. Izin batching plant tidak termasuk bagian dalam izin UKL-UPL.

“Selanjutnya mengenai batu pecah (stone rusher), pasir dan tanah timbunan yang dipasok pihak perusahaan ke lokasi proyek, juga tidak pernah melakukan penyetoran retribusi sebagaimana Perbup Nomor 7 tahun 2014 tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Bebatuan. Padahal retribusi itu merupakan salah satu sumber PAD potensial di Agara.

Persoalan retribusi memang menjadi perhatian serius Bupati Agara, Raidin Pinim. Ia geram mengetahui banyaknya usaha galian C (batuan) yang tidak menyetorkan retribusi ke kas Pemkab. Karena ia meminta dinas terkait mengevaluasi seluruh izin usaha tambang yang ada dan meminta Pemerintah Provinsi agar mencabut izin usaha tambang yang tidak mau membayar retribusi tersebut.

“Ini sangat merugikan daerah, karena potensi PAD (penerimaan asli daerah) dari sektor itu besar, tetapi tidak terkutip. Ini artinya mereka tidak mau membayar retribusi yang telah mereka tentukan,” pungkas Raidin yang diminta tanggapan, Selasa (2/7).

Menurut Bupati, retribusi galian C ini sangat menjanjikan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat Agara. Bupati bersikeras akan menagih seluruh utang retribusi para pengusaha galian C , dan jika tidak tertagih, pihaknya berjanji tidak mengeluarkan rekomendasi izin tambang galian C lainnya di Agara.