Bank Aceh Syariah Raih Karim Award 2019

BANDA ACEH - Bank Aceh Syariah kembali mendapat apresiasi dari lembaga nasional. Kali ini, bank milik daerah tersebut menerima dua penghargaan sekaligus dari Karim Consulting Indonesia. Penyerahan penghargaan berlabel Karim Award 2019 itu berlangsung di XXI Epicentrum, Jakarta, Kamis (4/7).

Penghargaan yang diterima Bank Aceh adalah The Best In Profitability & Efficiency dan The Best In Effective Financing untuk kategori bank umum syariah yang beraset di atas Rp 20 triliun. Penghargaan itu diserahkan Founding Partner Karim Consulting Indonesia, Adiwarman Karim, kepada Direktur Utama (Dirut) Bank Aceh Syariah, Haizir Sulaiman yng diwakili Muslim AR dan Amal Hasan, selaku Corporate Scertary dan Pemimpin Divisi Perencanaan.

Muslim AR, dalam siaran pers yang diterima Serambi, tadi malam, mengatakan, peringkat tersebut merupakan hasil penilaian yang dilakukan Karim Consulting Indonesia berdasarkan latest audited financial report periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2018 beserta lampiran data keuangan lainnya, dengan menilai faktor pertumbuhan vertikal (kinerja perusahaan) dan pertumbuhan horizontal (komparasi dengan industri).

Penghargan ini sebagai kado bagi Bank Aceh Syariah yang akan memasuki usia 46 tahun. “Alhamdulillah, menjelang hari jadi ke-46, Bank Aceh Syariah kembali meraih dua penghargaan nasional kategori bank umum syariah”, ujar Haizir Sulaiman.

Haizir berharap prestasi ini dapat terus dipertahankan oleh manajemen Bank Aceh Syariah. Untuk mewujudkan Bank Aceh Syariah menjadi bank yang tangguh dan handal dalam menghadapi persaingan perbankan skala nasional, tambah Haizir, tentu pihaknya membutuhkan dukungan dari masyarakat Aceh.(jal)