Pemkab Agara akan Gandeng Kantor Pajak

* Terkait Pasokan Material untuk PLTM Lawe Sikap

KUTACANE - Pemkab Aceh Tenggara (Agara) akan menggandeng Kantor Pajak untuk menelusuri pembayaran pajak galian C yang dipasok untuk kebutuhan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Lawe Sikap. Diduga kuat, selama ini pembangunan PLTM tersebut menggunakan material ilegal, alias tidak membayar pajak.

“Untuk menelusuri material galian C yang dijual ke lokasi proyek PLTM Lawe Sikap, kita akan gandeng pihak perpajakan dari Kota Subulusalam, juga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Jakarta,” ungkap Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), M Rizal Ketaren SE MSI kepada Serambi, Kamis (4/7).

Pihaknya menduga kuat, pasokan material galian C yang digunakan adalah material ilegal. Dugaan tersebut mengacu pada perusahaan yang menangani pasokan material. Rizal menyebutkan, material tersebut dipasokan oleh dua perusahaan, yaitu UD Desky Pinim yang izinnya diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Aceh pada tanggal 18 April 2019 dan UD Ilhamji pada 28 Juli 2018.

“Ini aneh sekali, karena proyek PLTM itu sudah berjalan lama. Informasi yang kita terima, pada akhir 2019 ini proyek itu sudah selesai dikerjakan,” tukas Rizal.

Dia menduga, ada perusahaan lain yang memasok kebutuhan material ke proyek PLTM tersebut sejak lama, namun sengaja menggunakan nama dua perusahaan itu karena memiliki izin lengkap yang dikeluarkan oleh DPMTSP Aceh. Apabila hal itu yang terjadi, maka daerah jelas merugi karena pasokan material tidak membayar pajak galian C.

Kecurigaannya semakin kuat karena pihak penanggungjawab di lokasi proyek PLTM Lawe Sikap tidak bisa menunjukkan bukti penawaran order dan berapa daftar orderan per hari selama aktivitas pembangunan PLTM Lawe Sikap berlangsung. Penanggung jawab proyek beralasan bukti penawaran order dan daftar orderan ada di Jakarta dengan pimpinannya. “Disini kelihatan ada indikasi berupa menggelapkan pajak,” pungkas Rijal.

Apalagi saat pihaknya mengecek di buku tamu, dimana di situ tertulis perusahaan pemasok material galian C berbeda nama dengan dua nama perusahaan yang sebelumnya terdaftar resmi, yaitu UD Desky Pinim dan UD Ilhamji. Selain itu, uang yang ditransfer ke rekening perusahaan resmi tersebut juga tidak utuh diterima, yang berarti menunjukkan ada oknum lain yang menerima uang orderan.

“Kita akan telusuri berapa banyak kebutuhan material galian C yang dipasok di proyek PLTM untuk bisa ditagih kembali dan pajaknya disetorkan ke kas negara,” tambahnya.

Terungkapnya semua temuan itu setelah tim dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan DPMPTSP Agara turun langsung ke lokasi proyek PLTM Lawe Sikap pada Selasa dan Rabu (2-3/7). Kepala Dinas DPMPTSP Agara, Edisah, ikut turun langsung ditemani kabid dan stafnya.

Sementara itu, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Aceh menegaskan tidak akan memperpanjang atau mengeluarkan rekomendasi teknis untuk usaha pertambangan galian C di Agara jika tidak melunasi pajak mineral bukan logam dan bebatuan sesuai Perbup nomor 7 tahun 2014.

“Rekomendasi teknis kita keluarkan apabila tambang galian C bisa menunjukkan bukti setoran pajak yang ditetapkan oleh Pemkab melalui Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD),” kata Kabid Mineral dan Batubara ESDM Aceh, Said Faisal kepada Serambi, Rabu (3/7).

Rekomendasi teknis itu dikatakannya, merupakan persyaratan untuk mengeluarkan perizinan dari DPMPTSP Aceh, yang dikeluarkan setiap dua tahun sekali. “Basanya rekomendasi teknis itu kita keluarkan setelah kita turun ke lapangan bersama dinas terkait,” imbuhnya.

Said Faisal menegaska, usaha pertambangan wajib melaporkan sisa material yang ada di lokasi pertambangan galian C. Ia juga menegaskan ada sanksi pidana terhadap pertambangan ilegal, sesuai dengan Pasal 158 Undang Undang Nomor 4 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.(as)