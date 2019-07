Putra Aceh Jadi Delegasi Indonesia pada Konferensi Gandhi's 150 Birthday Anniversary di Bangkok

MUKHLISUDDIN ILYAS FOR SERAMBINEWS.COM

Para peserta mengikuti konferensi internasional "Gandhi's 150 Birthday Anniversary: Renewal of Non-Violent Movement in 21 Century Toward Peace Inspirations from Sacrifices of Afro-Asian Leaders", yang diselenggaran oleh Asian Resource Fondation dan International Institute of Peace ad Development Studies (IIPDS), pada 6-7 Juli 2019 di Nong Chok, Bangkok, Thailand.