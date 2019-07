Ratoh Jaroe Pukau Penonton BIAPF 2019

JAKARTA - Tari Ratoh Jaroe berhasil memukau pengunjung Borobudur Internasional Arts and Performance Festival 2019, 5-7 Juli 2019 di Magelang. Selain Ratoh Jaroe Aceh juga menampilkan Seudati bersama-sama dengan kesenian lainnya dari 35 kabupaten/kota Jawa Tengah, DKI Jakarta, termasuk delegasi dari luar negeri.

Ratoh Jaroe dipentaskan di kawasan Candi Pawon di Brojonalan, Wanurejo, Borobudur, Dusun 1, Magelang. Penonton yang menyaksikan tari asal Aceh itu tak henti-hentinya mengekspresikan decak kagum dengan bertepuk tangan.

“Kita patut bersyukur bahwa tarian dari Aceh disukai oleh berbagai kalangan. Pengunjung tampak terkesima dan itu terlihat dari wajah mereka,” ujar Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA), Almuniza Kamal yang hadir di Magelang.

Dia mengatakan, delegasi kebudayaan yang dikirim untuk mengikuti kegiatan itu adalah putra-putri terbaik dari Aceh. Mereka saat ini konsisten untuk ikut meramaikan kegiatan kebudayaan, termasuk tampil pada ajang bergengsi Borobudur Internasional Arts and Performance Festival 2019.

Borobudur Internasional Arts and Performance Festival 2019 adalah kegiatan tahunan Dinas Kepemudaan Pariwisata, Olahraga, dan Pariwisata Jawa Tengah. Mengusung tema Diversity in Harmoni, Borobudur Internasional Arts and Performance menghadirkan tim kesenian terbaik dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Aceh sendiri mendapatkan undangan kehormatan dalam pergelaran acara tersebut.(fik)