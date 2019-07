Rupiah Jadi Mata Uang Terlemah Kedua di Asia, Begini Prediksi Besok

Mata uang rupiah dan dollar AS

Rupiah Jadi Mata Uang Terlemah Kedua di Asia

SERAMBINEWS.COM - Rupiah di perdagangan pasar spot ditutup melemah 0,15% di akhir perdagangan Selasa (9/7/2019) ke level Rp 14.130 per dollar Amerika Serikat (AS).

Pelemahan rupiah sejalan dengan pelemahan mata uang di regional lainnya.

Namun, rupiah menjadi mata uang terlemah kedua di Asia setelah yen Jepang yang melemah 0,17%.

Sementara baht Thailand melemah 0,04%, peso Philipina yang melemah 0,07%.

Sedangkan ringgit Malaysia melemah 0,10%, dollar Hong Kong melemah 0,12%, dan dollar Singapura yang melemah 0,14% terhadap dollar AS.

Diprediksi berlanjut besok

Tren pelemahan rupiah sejak awal pekan lalu diprediksi akan masih berlanjut hingga esok hari karena terdorong faktor eksternal dan internal.

Direktur Utama PT Garuda Berjangka Ibrahim mengatakan pelemahan rupiah hari ini terdorong oleh beberapa faktor seperti berkurangnya harapan pasar terhadap The Fed untuk mengurangi suku bunga yang sudah mempengaruhi pergerakan rupiah sejak Senin lalu.

Selain itu, Ibrahim bilang rupiah melemah hari ini juga disebabkan oleh investor masih wait and see menanti data PDB dan output industri AS yang akan dirilis pada Rabu.