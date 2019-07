Video Viral - Di AS Sedang Marak Aksi Jilat Es Krim di Supermarket, Lalu Dimasukkan Lagi ke Freezer

(Twitter/ScottieWAFB via Asia One)

Video Viral Di Amerika Serikat Sedang Marak Aksi Jilat Es Krim di Supermarket, Lalu Dimasukkan Lagi ke Freezer

SERAMBINEWS.COM - Polisi Amerika Serikat ( AS) mengeluarkan peringatan setelah seorang pria tertangkap karena menjilat es krim sebelum dimasukkan kembali ke freezer.

Pria itu diidentifikasi bernama Lenise Martin III dan berasal dari Louisiana.

Dia mengunggah aksinya ketika menjilati es krim di supermarket, dan memasukkannya kembali.

Dilaporkan The Star via Asia One Selasa (9/7/2019), kepolisian Louisiana menyatakan, Martin diyakini terinspirasi dari aksi perempuan pada 28 Juni lalu.

Dalam rekaman yang dilihat hingga 11 juta kali itu, seorang perempuan menjilat es krim dan memasukkannya ke supermarket Walmart di Lufkin, Texas.

"Kami yakin ini adalah ulah peniru. Dia melakukannya demi mendapat perhatian di Facebook, dan dia berhasil," ujar komandan polisi Lonny Cavalier kepada CNN.

Martin kemudian ditangkap di mana kepada polisi, dia mengklaim sudah membayar es krim yang dijilatnya.

Namun, pembelaan yang diucapkannya tak cukup membuatnya lari dari jerat hukum.

Sejumlah netizen menyebut aksi yang dilakukan sebagai Ice Cream Challenge, di mana terdapat perbuatan-perbuatan serupa yang diunggah di media sosial.