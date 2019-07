Ratoh Jaroe Meriahkan Pagelaran Borobudur

Tarian Ratoh Jaroe tampil memukau di Borobudur Internasional Arts and Performance Festival 2019 Candi Pawon di Brojonalan, Wanurejo, Borobudur, Dusun 1, Magelang.

BANDA ACEH - Tari ratoeh jaroe dan seudati ikut memeriahkan Pagelaran Borobudur Internasional Arts and Performance Festival 2019, 5-7 Juli di Magelang, Jawa Tengah. “Kita patut bersyukur bahwa tarian dari Aceh disukai oleh berbagai kalangan. Pengunjung tampak terkesima dan itu terlihat dari wajah mereka,” ujar Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA), Almuniza Kamal.

Saat penampilan tari ratoh jaroe dari Aceh, tepuk tangan ratusan pengunjung yang memadati Candi Pawon di Brojonalan, Wanurejo, Borobudur, Magelang, tak henti-hantinya memberi apresiasi. Delegasi kebudayaan yang dikirim untuk mengikuti kegiatan itu adalah putra-putri terbaik dari Aceh. Mereka saat ini konsisten untuk ikut meramaikan kegiatan kebudayaan, termasuk tampil pada ajang bergengsi Borobudur Internasional Arts and Performance Festival 2019.

“Yang tadi di atas panggung menampilkan tari ratoh jaroe adalah anak-anak kita Aceh yang tengah menimba ilmu di luar. Mereka adalah aset Aceh,” jelas Almuniza.

Selain tari ratoh jaroe, delegasi Aceh juga menampilkan tari seudati. Tari seudati dibawakan oleh anak-anak dari sanggar Rumoh Budaya, salah satu komunitas kesenian tari di Jakarta binaan BPPA.

Mengusung tema ‘Diversity in Harmoni’, Borobudur Internasional Arts and Performance menghadirkan tim kesenian terbaik dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Even tersebut merupakan kegiatan tahunan Dinas Kepemudaan Pariwisata, Olahraga, dan Pariwisata Jawa Tengah. Aceh sendiri mendapatkan undangan kehormatan untuk berpartisipasi dalam pergelaran acara tersebut.(rel/rul)