Advertorial
Paket Umrah PAKET FULL RAMADHAN dan PROMO ZULHIJJAH PT. ALMISBAH WISATA
BARAKAH DALAM KESEDERHANAAN BERSAMA PT. ALMISBAH WISATA TOUR Jln. Dr Mohd Hasan No 92 Batoh, Banda Aceh
BARAKAH DALAM KESEDERHANAAN BERSAMA
PT. ALMISBAH WISATA TOUR
Jln. Dr Mohd Hasan No 92 Batoh, Banda Aceh
PAKET FULL RAMADHAN
1. Paket Salamah, Full Ramadhan 1441 H/ 2020 M (Reguler), B. Aceh – Madinah (Langsung)/ Lion, 1 Bulan, Rp. 27.500.000,-, Hotel di Mekkah Sulaiman Sindi (Setaraf)/ B. 4 dan di Madina Golnar (Setaraf)/ B. 4.
2. Paket Barakah, Full Ramadhan 1441 H/ 2020 M (‘Itiqaf), B. Aceh – Madinah (Langsung)/ Lion, 1 Bulan, Rp. 20.500.000,- Hotel di Mekkah Street Misfallah dan di Madinah Israk Bustain (Setaraf)
PROMO ZULHIJJAH
1. Paket Salamah, 20 November 2019, 22 Januari 2020 dan 18 Maret 2020, B. Aceh – Madinah (Langsung)/ Lion, 13 Hari, Rp. 20.500.000,-, Hotel di Mekkah Asawil Altaj (Setaraf)/ B. 3 dan di Mekkah Israk Bustain (Setaraf)/ B. 3.
2. Paket Barakah, 20 November 2019, 22 Januari 2020 dan 18 Maret 2020, B. Aceh – Madinah (Langsung)/ Lion, 13 Hari, Rp. 22.500.000,-. Hotel di Mekkah Nusul Zahabi (Setaraf)/ B. 4 dan di Madinah Golnar (Setaraf)/ B. 4.
UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT, HUBUNGI KAMI :
WALET MUHIBBAN : 0821 6620 2400
TGK. FAJRI : 0853 6062 1773
PAK SYAHRIL : 0823 6161 1989
TGK T.M.NUR : 0821 6027 7449
ABI ASBAHANI : 0852 6000 1218
Info No.Rekening:
Bank BRI
:3921-01-000075-30-5
An. PT ALMISBAH WISATA TUR
Bank Mandiri
:158-00-0454198-3
An. PT ALMISBAH WISATA TUR
Note : Bila Ingin Menjadi Leader Pt. Almisbah Boleh Menghubungi kami (Hp. 0823 6161 1989/ Pak Syahril)
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