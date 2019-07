Dampak Pertemuan Jokowi Dengan Prabowo, Rupiah Menjadi Paling Terkuat di Asia, Bagaimana Besok?

SERAMBINEWS.COM - Pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto pada Sabtu (13/7/2019) nampaknya benar-benar menjadi suplemen bagi rupiah.

Pada hari Senin (15/7/2019) rupiah jadi mata uang paling kuat di Asia.

Padahal pada, Selasa (9/7/2019), rupiah sempat menjadi mata uang terlemah kedua di Asia.

Mengutip Bloomberg pada, Senin (15/7/2019) pukul 11.30 WIB, rupiah di pasar spot ada di level Rp 13.934 per dollar Amerika Serikat (AS) alias menguat 0,52% dibanding penutupan akhir pekan lalu yang ada di Rp 14.008 per dollar AS.

Kemudian pada pukul 12.15 WIB rupiah ada di level Rp 13.932 per dollar Amerika Serikat (AS), atau menguat 0,54% dibanding akhir pekan lalu.

Penguatan rupiah berlanjut hingga menembus level di bawah Rp 13.800-an.

Berdasarkan data Bloomberg Rabu (15/7/2019), pukul 14.30 WIB, rupiah di pasar spot bertengger di level Rp 13.895 per dollar Amerika Serikat (AS).

Mata uang Garuda juga lebih tangguh dibanding sejumlah mata uang negara Asia lain di hadapan USD.

Ringgit Malaysia misalnya menguat 0,12%. Sedangkan dollar Singapura menguat tipis 0,03%.