Dua Putra Aceh Ketuai Rombongan Indonesia Tampilkan Tarian Ratoeh Duek dan Tarek Pukat di Belanda

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Rombongan mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta terpilih mewakili Indonesia dalam acara Werelddans Festival Schagen 2019.

Acara yang di laksanakan atas kerja sama CIOFF (International Council of Organizaion of Floklore Festivals and Folk Arts) dan Semangat Indonesia Muda ini berlangsung di Kota Schagen, Belanda, tanggal 7-16 Juli 2019.

Di antara rombongan mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ke Belanda ini, terdapat dua putra Aceh yang sedang menempuh studi di perguruan tinggi tersebut.

Keduanya adalah, Anas Al Qudri asal Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, dan Ridha Fadila asal Gampong Lamteh Dayah Sibreh, Sukamakmur, Aceh Besar.

“Melalui seleksi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta terpilih menampilkan tarian Aceh mewakili Indonesia pada acara Werelddans Festival Schagen di Belanda,” tulis Anas dalam siaran pers kepada Serambinews.com, Kamis (18/7/2019).

Anas Al Qudri dan Ridha Fadila memimpin rombongan UII untuk menampilkan tarian ratoeh jaroe dan tarek pukat.

Anas mengatakan, selain delegasi Indonesia, acara Werelddans Festival Schagen 2019 juga diikuti peserta dari Puerto Rico, Nepal, Serbia, Latvia, Netherland, dan beberapa negara Eropa lainnya.

“Para penonton sangat antusias, senang dan sangat terhibur melihat tarian Aceh, Indonesia. Mereka sangat kompak, sangat bagus gerakannya, kami berterimakasih,” ucap Presiden CIOFF Philippe Beaussant, seperti dikutip Anas.

“Dalam acara tersebut pula dihadiri oleh wali kota dan pejabat kota Schagen untuk melihat penampilan kami,” ungkap Anas, lulusan Pesantren Alfalah Abu Lam U, Lamjampok, Aceh Besar.(*)

