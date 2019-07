For Serambinews.com

Gelar Pertemuan Ilmiah Tahunan, Ratusan Dokter Bahas Seputar Bedah Plastik

Laporan Eddy Fitriady | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia (Perapi) bersama IDI menggelar ‘The 23rdAnnual Scientific Meeting of Indonesian Association of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgeon (InaPRAS)’.

Pertemuan ilmiah yang membahas seputar bedah plastik itu diikuti 300an dokter dan berlangsung pada 16-19 Juli 2019 di Hermes Palace Hotel dan RSUZA Banda Aceh.

Kegiatan tahunan yang kali ini dilaksanakan di Banda Aceh itu dibuka oleh Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, didampingi Ketua panitia, dr Frank Buchari SpBP RE dan Ketua Perapi, dr Budiman SpBP-RE, Rabu (17/7/2019) di Hermes Palace Hotel.

Selain dihadiri ahli bedah plastik, spesialis bedah, dokter umum, dan perawat, pertemuan ilmiah tersebut juga menghadirkan pembicara dari Malaysia, Singapura, AS, Australia, Jerman, Swedia, dan Belanda.

Sekretaris panitia, dr Syamsul Rizal SpBP-RE mengatakan, secara umum pertemuan ilmiah ke-23 itu membahas implementasi ilmu dasar dan teknologi terbaru, untuk meningkatkan teknik bedah dalam bedah rekonstruktif dan estetika plastik.

“Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di bidang bedah plastik rekonstruksi dan estetik di Indonesia, serta menyiapkan diri untuk menghadapi era revolusi 4.0,” ucapnya.

Dia menyebutkan, ada lima acara dalam rangkaian kegiatan tersebut yaitu simposium awam ‘Perlukah Bedah Plastik’ dan workshop Luka Bakar dan Perawatan Luka pada 16 Juli 2019 serta simposium pembedahan rekonstruksi pada 17 Juli yang diikuti oleh dokter spesialis bedah dan dokter umum.

Selain itu juga ada simposium pembedahan estetik pada 18 Juli yang diikuti dokter spesialis bedah plastik, hingga pemaparan langsung (live surgery) teknik operasi bedah plastik pada 19 Juli 2019 di RSUZA Banda Aceh.

Sementara panitia lokal, dr Mirna Sari Amirsyah SpBP-RE menambahkan, pihaknya berharap kegiatan itu dapat menambah keilmuan dan wawasan dokter serta masyarakat terkait bedah plastik.

Disebutkan, Aceh hingga saat ini baru memiliki tiga ahli bedah plastik yaitu dr M Jailani SpBP-RE, dr Syamsul Rizal SpBP-RE, dan dirinya sendiri yang bertugas di RSUZA Banda Aceh.(*)