Dominan di Lini Tengah

BANDA ACEH - Skuadra Persiraja mengukir rekor di kompetisi Liga 2 musim 2019 Wilayah Barat. Besutan Hendri Susilo tak terkalahkan di lima partai terakhir. Hasilnya, Agus Suhendra dkk duduk manis sebagai pimpinan klasemen sementara.

Kepastian Lantak Laju berada di puncak menyusul kemenangan atas Persita Tangerang, 1-0, Jumat (19/7) malam di Stadion H Dimurthala, Lampineung. Gol semata wayang ditentukan dari eksekusi penalti sayap kiri asal Takengon, Defri Rizki di menit 57.

Kemenangan di big-match pekan ke-6 tentu saja menjadi modal penting menjamu Blitar Bandung United FC, Selasa (23/7) malam. Duel ini butuh kerja keras supaya bisa menuai poin penuh atas tim satelit Persib Bandung tersebut. Jika kembali menang, Fakhrurrazi Kuba dkk akan aman di puncak.

Jujur saja, bercokolnya Lantak Laju sebagai pimpinan klasemen sementara tak lepas solidnya lini tengah. Kuarter lini tengah Persiraja tampil apik. Sayap kanan diisi pemain sarat pengalaman, Defri Rizki. Sedangkan sektor kiri menjadi milik anak muda asal Lambeugak, Kecamatan Kuta Cot Glie, Aceh Besar, Assanur ‘Torres’ Rijal.

Irama permainan Lantak Laju berada di tangan Zamrony. Pemain asal Ternate mampu memainkan peranan penting. Dia merupakan playmaker handal sekaligus menjadi pelayan bagi duet striker Irvan Mofu Musi, dan Andre Abubakar dengan umpan akurat.

Lini tengah semakin komplit oleh kehadiran mantan bintang Persija Jakarta, Ferry Komul. Meski identik sebagai gelandang serang, kali ini lebih banyak berperang di sektor penting itu. Tak ayal, kombinasi pemain senior-yunior menjadi senjata pamungkas bagi Persiraja.

Dari 10 gol ke gawang lawan, maka kontribusi dari kuarter ini lebih dominan. Assanur Rijal (5 gol), Defri Rizki (3), dan Zamrony dengan satu gol. Sementara satu gol sisa disumbangkan pemain depan asal Ternate, Andre Abubakar. Nasib kurang beruntung masih mewarnai mantan tukang gedor Perserui Serui, Papua, Irvan Mofu Musi. Hingga pekan ke-6, pemain Makassar ini belum mampu mencetak gol.

Kestabilan tim menjadi kunci dari Hendri Susilo. Pria asal Bukittingi, Sumatera Barat ini mengusung 4-4-2. Ternyata, pakem tersebut mampu membuat lini Persiraja sangat berbahaya. Dan taktik itu sukses merebut dua kemenangan di kandang lawan, yakni PSPS Riau (2-1) dan PSGC Ciamis (3-2).

Tanpa sejumlah pemain anyarnya, bukan berarti Hendri meninggalkan sytle 4-4-2. Ketika melawat ke Stadion Galuh, Ciamis, Jawa Barat, sang pelatih melakukan dua perubahan. Ferry Komul ditarik sebagai center-bek untuk bertandem dengan Andika Kurniawan. Sementara Nurul Zikra diplot sebagai bek kiri mengisi posisi dari Muhammad Aliyah Fuad.

Lagi-lagi Hendri membikin kejutan kala menjamu Persita. Ferry Komul didorong untuk menjadi striker mengisi posisi Irvan Mofu Musi yangabsen karena akumulasi kartu. Kinerja Komul bersama Andre Abubakar terhitung memuaskan. Gol penalti Defri berawal dari pelanggaran pemain Persita terhadap Ferry Komul di kotak terlarang.

Hendri Susilo boleh saja melakukan perubahan, namun dia sama sekali tak meninggalkan formasi 4-4-2. Mantan juru latih PSPS Riau, Persisam Putra Samarinda dan PS Sumbawa menyakini kalau pola ini sesuai dengan potensi dimiliki anak-anak Lampineung. Nah, kalau begitu, selamat menikmati takhta klasemen Wilayah Barat.(ran)

jadwal pertandingan

- Cilegon United vs PSGC Ciamis

- Perserang Serang vs PSCS Cilacap

- Persibat Batang vs BaBel United

- PSMS Medan vs Persita

- PSPS Riau vs Sriwijaya FC

klasemen sementara

WILAYAH BARAT

1. Persiraja 6 5 0 1 10-6 15

2. PSMS Medan 6 4 1 1 10-6 13

3. Sriwijaya FC 6 4 1 1 7-3 13

4. Persita 6 4 0 2 12-2 12

5. PSCS Cilacap 6 3 2 1 8-4 11

6. Cilegon United 6 3 2 1 8-3 11

7. Perserang Serang 6 3 0 3 8-6 9

8. BaBel United 6 3 0 3 7-8 9

9. Blitar United 5 1 1 3 6-8 4

10. Persibat Batang 6 1 0 5 1-12 3

11. PSPS Riau 6 0 1 5 3-16 1

12. PSGC Ciamis 5 0 0 5 4-10 0

daftar pencetak gol

1. Sirvi Arfani Persita Tangerang 6

2. Assanur Rijal Persiraja 5

3. Ilham Fathoni PSMS Medan 5

4. Hari Habrian Perserang 5

5. Krismon Gustap Persewar Waropen 4

6. Teja Ridwan Cilegon United 4

7. Rezam Baskoro Blitar Bandung United 4