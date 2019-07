Lanud SIM Latih Menwa Mahadasa Aceh Belajar Ground Handling Paralayang

For Serambinews.com

Laporan Misran Asri | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pelatih Kleueng Flying Club binaan Lanud Sultan Iskandar Muda (SIM) Blangbintang, Aceh Besar, memberi latihan dasar (latsar) bagi 48 Menwa Mahadasa Aceh 2019 terdiri dari mahasiswa-mahasiswi Unsyiah, UIN Ar-Raniry, Unimal, UTU, Unsam, ISBI, IAIN Cot Kala dan IAIN Malikul Saleh.

Latihan tersebut, berupa ilmu dasar ground handling paralayang di bawah instruksi pelatih Kleueng Flying Club binaan Lanud SIM, di antaranya Serka Deni Erwanto, Praka Sugeng Sulistyo, Pratu Hadi, dan Pratu Awal Nur Hidayat, yang berlangsung di lapangan Lanud SIM, Senin (22/7/2019).

Serka Deni Erwanto menyebutkan kegiatan itu bagian dari kepedulian bagi generasi muda untuk mengenal lebih dini olahraga kedirgantaraan yang sebelumnya secara teori telah disampaikan Kadislog Lanud SIM, Letkol Kal TU Bukit.

Pada dasarnya, katanya, ground handling dilakukan di darat setelah gerakan dasar dikuasai, selanjutnya yang harus dilakukan oleh pilot adalah mempelajari teknik-teknik bagaimana mengendalikan payung dan mengukur akurasi mendarat.

Baca: Menwa Kampus se-Aceh Ikut Pelatihan Dasar di Lanud SIM

Baca: Menwa Diminta Harus Siaga Sosial

Baca: Menwa Unimal Juara Tiga Menembak

"Sebelum latihan perlu diketahui bahwa ground handling merupakan latihan dasar untuk melambungkan parasut sebelum melakukan first jump dan take off. Bagi pemula ground handling biasanya dilakukan di lapangan, itu pun latihannya dibantu instruktur atau para senior," sebutnya.

Pilot yang sudah mahir dalam hal memainkan paralayang, di awal latihan seringkali menggunakan parasut yang lebih ringan untuk para pemula, ungkap Serka Deni.

“Harapannya melalui pelatihan ini, Menwa Mahadasa Aceh mengerti dan memahami materi yang telah diberikan, serta dapat memperagakanya satu persatu dengan baik dan benar,” pungkasnya.(*)