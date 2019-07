Hanya Bertahan 7 Hari, Rupiah Kembali Melemah ke Level Rp 14.000

SERAMBINEWS.COM - Nilai tukar rupiah akhirnya kembali ke Rp 14.000 setelah berada di bawah level tersebut dalam tujuh hari perdagangan terakhir.

Rabu (24/7/2019), kurs referensi Jakarta interbank spot dollar rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI) melemah ke Rp 14.011 per dollar Amerika Serikat (AS).

Baca: Ini Keunggulan Mobil Pemadam Kebakaran Baru Milik DPKP Banda Aceh

Hari ini, Jisdor melemah 0,27% ketimbang posisi kemarin pada Rp 13.973 per dollar AS.

Di pasar spot pada pukul 10.35 WIB, kurs rupiah bahkan sudah melemah ke Rp 14.016 per dollar AS, melemah 0,22% dari posisi penutupan kemarin pada Rp 13.985 per dollar AS.

Rupiah sempat melemah hingga Rp 14.023 per dollar AS pada pukul 9.35 WIB tadi pagi.

Baca: Jelang Pertemuan Megawati dan Prabowo, Begini kondisi Terkini di Jalan Teuku Umar

Pelemahan nilai tukar rupiah ini terjadi bersama dengan mayoritas mata uang global.

"Pasar melihat sinyal dari dollar AS semalam yang menguat terhadap G-10, mungkin karena IMF menaikkan prediksi pertumbuhan ekonomi AS tahun ini dan optimisme pembicaraan dagang AS dan China," ungkap Prakash Sakpal, ekonom ING Bank NV kepada Bloomberg.(*)