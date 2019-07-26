Advertorial
Ucapan Selamat dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Fraksi Partai Gerindra – PKS
Zainal Arifin M Nur Sebagai Editor in Chief (Pemred) Harian Serambi Indonesia Oleh: Pemimpin Umum Harian Serambi Indonesia H. Sjamsul Kahar
serambinews.com
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
FRAKSI PARTAI GERINDRA – PKS
Mengucapkan Selamat dan Sukses Atas Penetapan
Zainal Arifin M Nur
Sebagai Editor in Chief (Pemred) Harian Serambi Indonesia
Oleh: Pemimpin Umum Harian Serambi Indonesia H. Sjamsul Kahar
Di Kantor Harian Serambi Indonesia, Meunasah Manyang,
Ingin Jaya, Aceh Besar, Selasa 23 Juli 2019
Semoga selalu dalam bimbingan Allah dan istiqamah
menjaga independensi dan kredibilitas media Serambi Indonesia Grup
sebagai media arus utama di Aceh
Drs. H. ABDURRAHMAN AHMAD
KETUA
BARDAN SAHIDI
SEKRETARIS
Editor: iklan@serambinews.com
Sumber: Serambi Indonesia