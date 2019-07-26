Advertorial

Ucapan Selamat dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Fraksi Partai Gerindra – PKS

Zainal Arifin M Nur Sebagai Editor in Chief (Pemred) Harian Serambi Indonesia Oleh: Pemimpin Umum Harian Serambi Indonesia H. Sjamsul Kahar

Ucapan Selamat dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Fraksi Partai Gerindra – PKS
serambinews.com

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
FRAKSI PARTAI GERINDRA – PKS

Mengucapkan Selamat dan Sukses Atas Penetapan

Zainal Arifin M Nur
Sebagai Editor in Chief (Pemred) Harian Serambi Indonesia
Oleh: Pemimpin Umum Harian Serambi Indonesia H. Sjamsul Kahar
Di Kantor Harian Serambi Indonesia, Meunasah Manyang,
Ingin Jaya, Aceh Besar, Selasa 23 Juli 2019

Semoga selalu dalam bimbingan Allah dan istiqamah
menjaga independensi dan kredibilitas media Serambi Indonesia Grup
sebagai media arus utama di Aceh

Drs. H. ABDURRAHMAN AHMAD
KETUA

BARDAN SAHIDI
SEKRETARIS

Tags
Pemred
Gerindra
PKS Aceh
Editor: iklan@serambinews.com
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