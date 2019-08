Sosok Cantik Sineenat, Mantan Pacar Raja Thailand Dilantik Jadi Selir Kerajaan di Depan Istri Sah

SERAMBINEWS.COM - Raja Thailand, Maha Vajiralangkorn telah melantik mantan pacarnya, Sineenat Wongvajirapakdi (34) menjadi selirnya.

Dikutip TribunWow.com dari The Sun, prosesi itu dilangsungkan pada Minggu (28/7/2019).

Maha Vajiralangkorn mengangkat mantan pacarnya itu di hadapan istri sahnya, permaisuri Suthida yang baru dinikahi 3 bulan yang lalu.

Pengangkatan Sineenat Wongvajirapakdi menjadi selir oleh raja Thailand adalah peristiwa pertama kalinya dalam sejarah di Thailand sejak akhir monarki absolut pada tahun 1932.

Pasalnya, seorang raja secara terbuka mengakui bahwa dirinya telah memiliki lebih dari satu pasangan atau melakukan poligami.

Prosesi yang menggunakan adat istiadat kerajaan itu disiarkan langsung di acara televisi nasional di Thailand.

Permaisuri Suthida, istri sah Maha Vajiralangkorn tampak duduk di sebelah suaminya.

Selama prosesi berlangsung, permaisuri Suthida tampak tak menunjukkan emosi dan duduk terdiam ketika Maha Vajiralangkorn menyiramkan air ke wanita yang disukainya itu.

Sineenat Wongvajirapakdi tampak berbaring di lantai dan di kaki Maha Vajiralangkorn selama prosesi berlangsung.

Tak hanya mendapat gelar selir, Sineenat juga dianugerahi 4 medali dari Maha Vajiralongkorn, termasuk 'most noble order of the crown of Thailand' dan 'most exalted order of the white elephant, special class'.