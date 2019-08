Aceh Promosikan Potensi Investasi di Rusia, Sertakan Pelaku IKM yang Ingin Promosikan Produknya

SERAMBINEWS.COM, MOSKOW – Pemerintah Aceh mempromosikan potensi investasi pada kegiatan business forum dan pameran yang diadakan dalam rangkaian acara Festival Indonesia ke-4 pada 4 Agustus 2019, di Moskow, Rusia.

Delegasi Pemerintah Aceh ini terdiri dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Bappeda Aceh, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, Dinas Pangan Aceh, serta beberapa perwakilan swasta dan pelaku industri UKM Aceh.

“Kami berharap kegiatan ini bisa menjadi ajang untuk minat investor untuk berinvestasi di Aceh,” kata Kepala DPMPTSP Aceh, Dr Aulia Sofyan, dalam rilis yang diterima Serambinews.com, Senin (5/8/2019).

Ia mengungkapkan, Pemerintah Aceh ikut aktif dalam salah satu rangkaian utama festival ini, yakni Program Indonesia-Russia Bussiness Forum yang mengambil tema “Towards Indonesia-Russia Strategic Partnership: Bridging Fruitful Collaboration through Tourism, Trade and Investment” yang dihadiri sekitar 700 pengusaha Rusia dan Indonesia.

Mewakili Pemerintah Aceh, Dr Aulia memaparkan berbagai potensi yang dimiliki oleh Aceh, seperti bidang energi, pariwisata, agroindusti dan juga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Pada akhir pemaparan, Aulia menekankan bahwa Aceh memberikan berbagai kemudahan untuk berinvestasi di aceh dan mengajak para pengusaha Rusia untuk datang dan berinvestasi di Aceh.

Dalam Business Forum tersebut juga turut diadakan B2B (business to business) meeting yang diikuti oleh PT PEMA dan pengusaha/IKM Aceh yang bergerak di bidang bisnis kopi, tourism, dan handicraft.

Di antaranya Bawadi Kopi, Iwannitosa, perwakilan KBQ Babburrayan, Gadeng Tours and Travel, serta Yuyun Bordir.

Dr Aulia Sofyan juga berkesempatan bertemu secara khusus dengan Direktur Russian Centre of Science and Culture in Jakarta, Mr Glinkin Vitaly, untuk membahas berbagai kerjasama yang bisa dilakukan ke depan, utamanya di bidang pendidikan antara Russia dan Aceh..

Pertemuan ini dihadiri Minister/Wakil Kepala Perwakilan KBRI Moskow, Lasro Simbolon dan Minister-Counsellor/Koordinator Fungsi Politik KBRI Moskow, Fauzi Bustami.(*)

Artikel ini dimuat atas kerja sama publikasi Haba DPMPTSP Aceh.

