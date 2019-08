Tak Becus Dipecat, Upgrade IT Akan Dilakukan Secepatnya

BANDA ACEH - PT Bank Aceh Syariah (BAS) akan menerapkan aturan tegas terhadap seluruh karyawannya. Salah satunya berupa ancaman pemecatan bagi yang tidak becus bekerja. Langkah tegas itu diambil dalam upaya membenahi kultur atau budaya kerja para karyawan.

“Selama ini, budaya kerja para karyawan BAS sangat santai, terkesan semi PNS. Sekarang nggak bisa lagi, harus profesional,” kata Direktur Utama (Dirut) PT BAS, Haizir Sulaiman, kepada Serambi, pada kegiatan peringatan HUT ke-46 Bank Aceh Syariah, di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah, Jalan Mr Mohd Hasan, Batoh, Banda Aceh, Selasa (6/8).

Perubahan budaya kerja ini merupakan fokus utama yang akan dilakukan Haizir dan juga merupakan yang paling berat. Sebab, budaya tersebut telah berlangsung sejak lama, ditambah lagi bahwa dia mengenali hampir sebagian besar karyawan BAS. Namun pilihan itu harus diambil demi keberlangsungan bank milik daerah tersebut.

“Kalau karyawan BAS masih dengan budaya lama seperti itu, habis kita. Sekarang harus budaya baru, harus profesional. Tak becus, kita pecat,” tegasnya. “Ini bukan pekerjaan gampang. Tidak mudah mengubah manusia, mengubah watak, perilaku, dan karakternya. Prosesnya bukan setahun dua tahun selesai,” imbuh Haizir Sulaiman.

Untuk diketahui, total jumlah karyawan BAS di seluruh Aceh mencapai 2.100 orang. Jumlah itu belum termasuk karyawan outsourcing atau karyawan kontrak yang jumlahnya diperkirakan sekitar 500 orang lebih.

Perubahan budaya kerja itu dikatakan Haizir, merupakan salah satu yang akan ditranformasi pihaknya. Dua hal lain yang juga akan ditransformasi adalah bisnis bank dan tampilan bank. “Saya menyebutnya transformasi karena ini perubahannya menyeluruh. Tidak hanya bentuk, tetapi semua aspek, mulai dari sifat, fungsi dan lain–lain,” terangnya.

Terkait dengan bisnis, dia menyebutkan, ada dua hal yang akan dibenahi yaitu pembiayaan produktif dan Teknologi Informasi (Information Technology/IT). Untuk pembiayaan produktif, dikatakannya akan terus ditingkatkan.

Hingga triwulan II (April-Juni 2019), pembiayaan produktif yang telah disalurkan disebutkan sebanyak Rp 1,6 triliun atau 12,2 persen dari total keseluruhan pembiayaan yang sebesar Rp 13 triliun. "Pembiayaan di BAS terbagi dalam berbagai segmen, ada produktif, konsumtif, investasi, dan modal kerja," sebut Haizir.

Pemimpin Divisi Pembiayaan, Budi Kafrawi, menambahkan, meski pembiayaan sektor konsumtif masih mendominasi, namun sejak dua tahun terakhir, share pembiayaan produktif terhadap total pembiayaan mulai meningkat. “Pada 2016 share-nya masih sebesar 10 persen, kini hingga triwulan II sudah tercatat 12,2 persen. Target kita pada 2019 pembiayaan produktif tembus di atas 15 persen,” sebut Budi Kafrawi.

Sementara terkait dengan IT, Dirut BAS Haizir Sulaiman mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini sedang dalam proses upgrade IT. Menurut dia, pengembangan IT merupakan satu keharusan dan harus secepatnya dilakukan. Pihaknya bahkan harus menggunakan jasa tenaga IT dari luar yang memang benar-benar mumpuni. “Bank Aceh boleh bank lokal, tapi jangan kampungan,” cetusnya.