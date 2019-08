Suzuki Jimny 2019 Mengaspal di Aceh

BANDA ACEH - PT Armada Banda Jaya selaku main dealer Suzuki mobil di Aceh menyerahkan satu unit varian terbaru Suzuki Jimny 2019 kepada konsumen perdana M Yunus dari Aceh Jaya, yang diterima oleh pihak keluarga di dealer setempat, Jalan Mr Moh Hasan, Lampeneurut, Aceh Besar, Rabu (7/8).

Branch Manager PT Armada Banda Jaya, Banda Aceh, Rahmattuddin kepada Serambi menyampaikan, peminat Suzuki Jimny di Aceh sangat banyak.

Mobil yang diimpor dari Jepang ini hanya 50 unit diperuntukkan untuk Indonesia. "Sementara untuk Aceh dialokasikan sebanyak empat unit sampai Februari 2020. Dan ini baru satu yang kita serahkan kepada customer pertama," katanya.

Dikatakan, sebelumnya ada dua customer yang sudah memberikan panjar, namun baru satu unit yang tersedia, karena unit dan warna sesuai permintaan customer yang kemudian langsung diserahkan kepada keluarga M Yunus.

Sementara satu unit lagi kemungkinan akan diserahkan pada September atau Oktober 2019.

"Warna putih dan unitnya duluan tersedia sesuai permintaan Pak Yunus, sementara customer satu lagi meminta warna grey, kemungkinan September atau Oktober akan kami serahkan," sebut Rahmattuddin.

Ia menyebutkan harga 'on the road' Aceh Suzuki Jimny mulai Rp 353 juta/unit untuk MT standar, sementara MT 2 Tone Colour Rp 355.500.000/unit, AT Standar Rp 364 juta/unit, dan AT 2 Tone Colour Rp 366.500.000/unit.

Dikutip dari Kompas.com, Suzuki Jimny generasi keempat resmi dijual di Indonesia. PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) sebagai agen pemegang merek (APM) meluncurkan Sport Utility Vehicle (SUV) itu di ajang GIIAS 2019 pada 18 Juli 2019.

Dibanding generasi ketiga, Jimny terbaru ini mengalami sejumlah ubahan yang cukup signifikan. Secara tampilan tetap mempertahankan kesan boxy, kompak, dan fungsional.

Selain itu, model sekarang juga tidak hanya mengandalkan keindahan yang dihasilkan oleh performa, tetapi juga kepraktisan pada fitur-fiturnya.

Branch Manager PT Armada Banda Jaya, Banda Aceh, Rahmattuddin menambahkan, Suzuki Jimny 2019 memiliki fitur yang lebih mutakhir dibanding generasi sebelumnya.

Ladder frame, 4WD dengan jangkauan gigi roda rendah dan rigid axle suspension yang diwariskan dari generasi sebelumnya, dikembangkan lebih jauh lagi untuk meningkatkan performa, kenyamanan, dan keamanan saat berkendara.

Desain eksterior Jimny memiliki sudut-sudut tegas yang menjaga kendaraan agar tetap kokoh dan stabil.

Beberapa fitur eksterior menggabungkan berbagai elemen rancangan yang disematkan pada generasi sebelumnya, sehingga menciptakan tampilan klasik Jimny dengan sentuhan yang lebih modern.

Sementara, interior dibuat lebih praktis dengan detail-detail fungsional, seperti fitur panel control, AC auto climate, serta bagasi yang lebih fleksibel dan dilengkapi luggage box.(una)