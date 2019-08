Hengkang dari NOAH, Begini Ucapan Terakhir Uki yang Menyentuh

SERAMBINEWS.COM - Sempat beredar kabar mengenai hengkangnya gitaris NOAH, Mohammad Kautsar Hikmat atau akrab dipanggil Uki.

Rupanya tak hanya kabar burung, Uki memang memutuskan untuk hengkang dari NOAH yang sudah membesarkan namanya.

Pada Kamis (8/8/2019) malam, lewat akun Instagram-nya, Uki secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari band yang membesarkan namanya itu.

Dalam unggahan itu, Uki mengunggah beberapa foto, di antaranya surat pernyataan mengundurkan diri.

"Good friends never say goodbye, they simply say 'see you soon'.

#keterkaitanketerikatan," tulis Uki disertai tagar judul album teranyar NOAH sekaligus terakhir baginya.

Uki juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada seluruh rekan-rekannya yang telah menemaninya berkarier di belantika musik Indonesia selama 19 tahun.

"Bor (panggilan akrab Ariel NOAH), terima kasih sebesar-besarnya.

Hari ini saya melepaskan diri dari NOAH. Terima kasih kepada semua yang ada di NOAH, Lukman, David, semua tim produksi NOAH, Bu Acin yang sudah sangat baik dan pengertian," tulis Uki dalam surat tersebut.