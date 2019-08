MBtech Online Design Contest Riding With Style Awards 2019 Ciptakan Tren & Tingkatkan Kreativitas

SERAMBINEWS.COM,- Jakarta, 15 Agustus 2019 – Setelah menjadi yang pertama mengadakan kontes desain secara online, MBtech - The Best And The Original Automotive Synthetic Leather kembali mengulang kesuksesannya mencari karya desain jok motor terbaik dalam MBTECH ONLINE DESIGN CONTEST RIDING WITH STYLE AWARDS (MODC-RWSA) di tahun 2019 ini. Dan selama masa penyelenggaraannya yang berlangsung dari bulan Februari hingga Agustus, MODC-RWSA 2019 telah berhasil menjaring sebanyak 83 karya desain yang berasal dari berbagai kalangan; mulai umum dan perorangan, komunitas, modifikator serta seatmaker di seluruh Indonesia.

MODC-RWSA telah menjadi kontes desain berskala nasional yang menjadi trend setter dalam bidang otomotif khususnya kendaraan roda dua melalui karya-karya yang dihasilkan. Bahkan pengakuan juga datang dari situs berita dan komunitas online profesional bahan pelapis di luar negeri, yaitu The Hogring.com*; yang secara khusus mengangkat kontes MODC-RWSA 2018 dalam salah satu artikelnya mengakui hasil pengerjaan dan kreativitas para seatmaker Indonesia.

Dan sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, kali ini sistem seleksi untuk mencari tiga desain terbaik dilakukan melalui tiga tahap. Setelah mengirim karya desain ke fanpage MBtech Riders, pada tahap pertama tim juri akan memilih 15 karya desain jok terbaik. Karya yang terpilih diharuskan mengirim bentuk fisik asli karya desain jok terpilih ke panitia MODC-RWSA. Selanjutnya di tahap kedua, ke 15 karya pilihan tersebut akan dikerucutkan lagi menjadi 10 besar. Dan di tahap terakhir, dari 10 besar tersebut tim juri akan memilih predikat tiga besar sebagai juaranya.

Kejutan demi kejutan kembali dihadirkan oleh para peserta MODC-RWSA dengan berbagai inspirasi karya desain yang out of the box. Namun melalui proses penjurian dan penilaian yang ketat dengan mengutamakan fungsi dan kenyamanan, kelayakan, kreatifitas desain, kualitas pengerjaan serta lainnya, akhirnya terpilihlah pemenang pertama, kedua dan ketiga.

Para pemenang dan nominasi 10 besar dengan nilai terbaik akan mendapatkan sejumlah hadiah. Untuk juara pertama akan membawa uang sebesar Rp 25 juta + tropi + plakat. Juara kedua menerima uang Rp 5 juta + tropi + plakat, dan posisi ketiga berhak mendapatkan uang Rp 3 juta + tropi + plakat. Untuk nominasi 4 sampai 10 masing-masing mendapatkan uang Rp 1 juta serta plakat. Sedangkan semua peserta yang telah mengirimkan karya untuk mengikuti kontes MODC-RWSA 2019 akan mendapatkan hadiah merchandise dan certificate of participation.

Diharapkan penyelenggaraan kontes desain online MODC-RWSA 2019 yang diadakan oleh MBtech sebagai bahan pelapis sintetis berkualitas dapat memberikan inspirasi tren terkini pelapisan jok motor kepada para pecinta dan juga pengguna roda dua.(*)