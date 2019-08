Frank & Co Pamer Berbagai PerhiasanGratis Cuci Perhiasan    

PERLIHATKAN PERHIASAN - Staf Frank & Co memperlihatkan salah satu jenis perhiasan dalam pameran di Hermes Hotel, Banda Aceh, Sabtu (24/8/2019). SERAMBI/ SUBUR DANI

BANDA ACEH - Frank & Co, sebuah brand ritel perhiasan berlian ternama di Indonesia, untuk pertama kalinya menggelar pameran perhiasan di Banda Aceh. Dalam pameran itu, Frank & Co memamerkan ragam perhiasan, mulai dari harga terendah hingga tertinggi. Pameran yang dibuka untuk umum tersebut berlangsung 23-26 Agustus, di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, tepatnya di Aceh 3 hall hotel itu. Hari ini, merupakan hari terakhir pameran tersebut.

Sebagai produsen perhiasan emas dan berlian berkualitas tinggi di Indonesia dan diakui pasar internasional, Frank & Co juga rutin menggelar pameran perhiasan sejak tahun 2002. Brand ritel ini sudah memiliki outlet yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Samarinda, dan beberapa kota lainnya.

Pantauan Serambi, Sabtu (24/8), ruang pameran Frank & Co di Hermes Palace dikunjungi oleh sejumlah warga di Banda Aceh. Beberapa di antaranya adalah customer yang selama ini menggunakan brand ini, ada juga calon customer, bahkan warga yang hanya sekedar cuci mata melihat perhiasan.

Manajer Frank & Co, Ridwan mengatakan, mereka sengaja memilih Banda Aceh untuk pergelaran pameran ini. Menurutnya, Banda Aceh adalah salah satu kota di Indonesia yang sedang berkembang. Tak sedikit masyarakat di Aceh yang juga menggunakan berlian berbagai jenis, termasuk brand mereka ini.

“Ini memang yang perdana kita gelar di Banda Aceh, kita gelar dari 23-26 Agustus atau tepatnya sejak Jumat hingga Senin nanti. Ayuk datang ke sini, terbuka untuk umum, boleh membeli boleh juga sekadar cuci mata,” kata Ridwan.

Dalam pameran ini, Frank& Co membawa berbagai jenis perhiasan. Harganya pun cukup variatif, berkisar mulai dari harga Rp 1,6 juta hingga ada yang ratusan juta rupiah. “Harganya beragam ya, karena ada pehiasan yang emas dan juga yang campuran emas dan diamond. Jadi harganya tentu dilihat dari ukuran dan bahannya,” kata Ridwan.

Koleksi perhiasan yang pamerkan Frank & Co bermacam-macam, mulai dari gelang, anting-anting, cincin (wedding ring dan engagement ring), liontin, kalung, dan sebagainya. “Ada emas dengan kadar 75 persen emas, standar untuk perhiasan internasional. Lalu ada emas pakai diamond atau batu,” katanya.

Adapun jenis berlian jelas Ridwan, ada yang material jenis F Color dan juga DVS Clarity. Dua varian ini disebut-sebut sebagai kelompok berlian tertinggi dan diakui dunia. Lalu, ada pula berlian yang bersertifikat Gemological Institute of America (GIA), sebuah laboratorium untuk menguji keaslian berlian di Amerika yang dikenal dengan istilah “International Diamond Grading System” yang sampai sekarang digunakan sebagai pedoman di seluruh dunia untuk menilai kualitas berlian. “Jadi banyak yang kita pamerkan ini, silakan datang ke mari, lihat-lihat saja dulu juga boleh. Di Banda Aceh ada lumayan customer kita , data base kita mencatatnya,” kata Ridwan.

Dia menjelaskan, standar kualitas diamond yang digunakan Frank & Co, colournya adalah jenis F termasuk grade colourless artinya diamondnya benar benar berwarna putih. "Sedangkan untuk jenis claritynya VVS (very very slightly) yaitu di dalam diamond terdapat tanda atau karakter yang terbentuk dari alam di mana tidak terlihat dengan kasat mata dan menjadi suatu kelangkaan diamond," katanya.

Untuk jenis cutting-nya adalah excelent cut merupakan tingkat cutting diamond yang simetris, perfect dan presisi sehingga dapat memantulkan kemilaunya keindahan diamond. "Kemudian carat, yaitu satuan berat diamond di mana semakin besar ukuran diamond akan berpengaruh dengan nilainya," ujarnya.

Frank & Co Pamer Berbagai PerhiasanGratis Cuci Perhiasan

Manager Frank & Co Ridwan juga menyebutkan, selama pergelaran pameran tersebut berlangsung, pihaknya menyediakan servis atau cuci perhiasan gratis bagi para customer di Banda Aceh. Perhiasan apa saja, brand mana saja, akan mendapat cuci gratis selama pameran berlangsung.

"Untuk penggemar perhiasan di kota Banda Aceh dapat mencuci perhiasannya gratis selama pameran Frank & Co berlangsung. Perhiasan dari masa saja, brand apa saja, silakan bawa kemari untuk cuci gratis, kan lumayan bisa mampak jadi baru lagi,” pungkasnya.(dan)