Ini Peran Empat Tersangka dan Tiga DPO Kasus 25 Kg Sabu, Dan Kronologis Penjemputan Sabu ke Malaysia

Laporan Saiful Bahri I Lhokseumawe



SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Pihak Kepolisan dan Bea cukai menggelar konfrensi pers di Mapolres Lhokseumawe, Senin (26/8/2019) sore.

Konfrensi pers terkait keberhasilan pengungkapan 25 Kg sabu asal Malaysia, beserta penangkapan empat tersangka. serta menetapkan tiga DPO.

Tersangka yang telah berhasil ditangkap adalah SA (44) asal Langsa, NK (50) asal Aceh Utara, dan ND (28) yang ditangkap saat berada di KM Alif yang mengangkut barang merah diduga ilegal bersama 25 Kg sabu.

Lalu AI (38) asal Aceh Utara, yang ditangkap saat proses pengembangan yang dilakukan Polres Lhokseumawe. Serta menetapkan tiga DPO, yakni M yang ada di Malaysia, serta ML dan AS yang akan menampung sabu-sabu di Aceh.

Wadir Narkoba Polda Aceh AKBP Drs Heru Suprihasto SH, menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan, penyuluduoan sabu-sabu ini berawal dari M (DPO di Malaysia) menghubungi AI (tersangka yang berperan sebagai perantara) yang menawarkan ada sabu 25 Kg.

Selanjutnya AI menjumpai ML (DPO berperan sebagai pembeli) dan mengatakan ada sabu dari temannya di Malaysia. Maka terjadi negosiasi antara ML dengan AI. Sehingga disepakati, AI mendapatkan imbalan dari ML sebesar Rp 2,5 juta per bungkus.

Uang tersebut akan dibayar saat barang sudah sampai pada ML.

Truk Terperosok di Blangsere Gayo Lues, Sopir Lakukan Sesuatu Agar tak Masuk Jurang

30 Anggota DPRK Aceh Tengah Disumpah

Besok, Mantan Kalapas Calang di Periksa Kejaksaan

Selanjutnya ML pun mencari tekong kapal yakni SA dan pembeli lainnya AS (DPO). Lalu ML, AS dan SA duduk bertiga. Pembicaraan terkait ongkos, sehingga disepakati ongkos mengangkut sabu Rp 15 juta per kilogram.

Sedangkan dari 25 Kg tersebut, disepakati ML akan menampung 15 Kg sabu dan AS akan menampung 10 Kg sabu. Makanya, ML pun menyerahkan uang Rp 5 juta dan AS Rp 10 juta sebagai uang muka untuk ongkos angkut kepada SA.