Wuling Perkenalkan Almaz 7-Seater  

BANDA ACEH - Wuling Aceh menggelar even Wuling Experience Weekend (WEW), di Banda Seafood, Kuta Alam, Banda Aceh, Sabtu (31/8). Kegiatan ini bertujuan untuk silaturahmi sekaligus memperkenalkan produk terbaru Wuling yaitu Almaz 7-seater kepada pelanggan yang sebelumnya sudah diluncurkan pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019.

Branch Manager Wuling Aceh, Very Tambunan kepada Serambi mengatakan, Wuling Experience Weekend merupakan even yang digelar secara nasional oleh tiap cabang di Indonesia. "Di dalam even ini kita mengadakan beberapa acara seperti customer gathering, test drive, sekaligus peluncuran Almaz 7-seater untuk regional Aceh," kata Very.

Sejak diluncurkan di GIIAS, permintaan Wuling Almaz 7-seater di Aceh cukup baik. Sudah 10 unit yang pesan, tiga diantaranya sudah dilakukan serah terima sementara lainnya akan diserahkan dalam waktu dekat ini. "Banyak customer yang sudah beli produk Wuling maupun yang belum penasaran dengan Almaz 7-seater. Mereka ingin melihat langsung fitur-fitur yang dimiliki, salah satunya voice command," terangnya.

Wuling Motors pertama kali meluncurkan Almaz, pada akhir Februari 2019. Varian pertama memiliki konfigurasi bangku 5-seater. Selanjutnya pada pameran GIIAS 2019 Wuling kembali memperkenalkan varian terbaru dari Almaz, dengan konfigurasi 7-seater. Yang membedakan antara kedua konfigurasi itu adalah pada varian pertama tidak dilengkapi fitur perintah program dengan suara (voice command). Sedangkan pada 7-seater sudah dilengkapi dengan voice command berbahasa Indonesia.

"Ada sekitar lebih kurang 32 perintah yang bisa diucapkan pengemudi seperti buka kaca, maka dengan otomatis kaca pengemudi akan terbuka. Kemudian saat diucapkan buka sunroof, maka juga akan terbuka secara otomatis," kata Very.

Dikatakan, bagi masyarakat Aceh yang ingin memiliki Wuling Almaz 7-seater dapat memesannya langsung di Dealer Wuling Aceh, Jalan Mr Muhammad Hasan, Batoh, Banda Aceh, tepat di depan Terminal Bus.

Bagi yang melakukan pemesanan, tidak perlu khawatir menunggu lama karena pabrikan menyediakan kuota yang cukup besar dan akan dipenuhi sesuai permintaan. Harga on the road Aceh mulai Rp 272.800.000-Rp 330.800.000 per unit. Selain cash, juga bisa diperoleh melalui kredit dengan uang muka mulai Rp 72 juta/unit menggunakan wuling finance.

Warna yang tersedia yaitu pristine white, dazzling silver, aurora silver, starry black, burgundy red, dan carnelian red. "Dari sejumlah pilihan warna tersebut, aurora silver paling diminati," demikian Very Tambunan.(una)