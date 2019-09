Disbudpar Gelar Pemilihan Putra Putri Pariwisata Nusantara Aceh 2019

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Jamaluddin mengatakan pemilihan Putra Putri Pariwisata Nusantara 2019 bertujuan untuk melahirkan Millenial Aceh yang memiliki talenta dan kreatifitas, memiliki kepedulian mengeksplorasi ragam potensi daerah dan mempromosikan pesona wisata Aceh melalui teknologi dan media digital.

Hal ini disampaikannya saat membuń∑a acara Pemilihan Putra Putri Pariwisata Nusantara 2019 mewakili Plt Gubernur Aceh di Hermes Hotel, Banda Aceh, Minggu (8/9/2010).

"Kita meyakini bahwa peran media digital akan menjadi harapan baru branding wisata Aceh “The Light of Aceh” atau “Cahaya Aceh” untuk tampil lebih baik dan elegan sebagai the best digital marketing," kata Jamaluddin.

"Kita harus buktikan bahwa penggunaan media digital akan membuat industri pariwisata Aceh mencapai kemajuan, khususnya dalam rangka lebih mensukseskan Aceh sebagai Destinasi Wisata Halal melalui peran millennial Aceh," tambahnya.

Pemilihan ini akan berlangsung sejak 8-12 September 2019 di Banda Aceh. Para peserta akan dikarantina dan dibekali berbagai pengetahuan tentang wisata, investasi, public speaking, pasar modal, bahaya narkoba dan digital marketing.

Pemilihan Putra Putri Pariwisata Nusantara 2019 diikuti seluruh peserta kabupaten/kota di Aceh dengan mengangkat tema "Peran Millenial Aceh menuju Era Industri Pariwisata 4.0”

"Keberadaan millennial Aceh sebagai Digital Volunteer atau Laskar Digital sungguh dibutuhkan sekarang dalam membangun branding positif Aceh dan menviralkan berbagai potensi dan keunggulan wisata Aceh melalui Media Sosial," kata Jamaluddin.

Keberhasilan branding "The Light of Aceh” dalam berbagai event telah terbukti, industri pariwisata Aceh tidak hanya mampu bersaing dengan provinsi-provinsi lainnya yang lebih dahulu maju di sektor industri pariwisatanya, tetapi juga mampu memperkuat positioning Aceh sebagai destinasi wisata halal dunia “World Halal Tourism Destination”.

"Kami berharap agar seluruh peserta Putra Putri Pariwisata Nusantara Aceh 2019 yang telah berhadir dapat mengikuti Pemilihan Putra Putri Pariwisata Nusantara Aceh 2019 sesuai persyaratan yang ditetapkan," ujarnya.

Ia juga meminta kepada peserta agar mengikuti seluruh rangkaian kegiatan penjurian tersebut dengan baik, sportif dan bersemangat serta tetap menjaga prilaku sesuai dengan nilai-nilai budaya Aceh yang Islami selama masa karantina.

"Semoga Aceh akan memilih pasangan terbaik sebagai Putra Putri Pariwisata Nusantara Aceh 2019 untuk bersaing kembali secara nasional tahun 2020 dengan peserta Duta Wisata dari 33 provinsi lainnya se-Indonesia," sebutnya.

Jamaluddin juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, dewan juri, narasumber dan sponsor yang telah berkontribusi dalam memajukan industri pariwisata Aceh.

Sementara itu Pemerintah Aceh mengirim Reza Tafta dan Afra Widi Wardani untuk Pemilihan Putra Putri Pariwisata Nusantara 2019 di Jakarta.

Reza, putra Aceh Tenggara terpilih sebagai the Best National Costume 2019 bertema "Warung Kopi Gayo", karya Nabil Cartyn.

Sedangkan Afra Widi Wardani, putri Lhokseumawe terpilih sebagai Juara Runner Up 3 atau Putri Agro Wisata Indonesia 2019.(*)