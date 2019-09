Wakil Rakyat Aceh di DPRI Dukung Gagasan Bupati Abdya Kembangkan Kawasan Teluk Surin

Laporan Fikar W Eda I Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Wakil Rakyat Aceh di Komisi V DPR RI Irmawan mendukung pengembangan Teluk Surin Abdya sebagai Kawasan Ekonomi khusus (KEK) Barat Selatan (Barsela).

"Kita dukung langkah tersebut. Kawasan barat selatan harus punya KEK untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan," ujar Irmawan di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Senin (9/9/2019).

Irmawan mengatakan potensi CPO atau minyak sawit dari Barat Selatan sangat tinggi, mencapai 4000 ton per hari, cangkang 3000 ton per hari dan inti sawit 1000 ton per hari. Di Barat Selatan terdapat 30 lebih perusahaan kelapa sawit.

Irmawan mengatakan, apabila Pelabuhan Surin telah berfungsi, maka ekspor minyak sawit ke Asia Selatan tidak perlu lagi melalui Belawan yang menghabiskan waktu sampai 11 hari.

Baca: Anggota Komisi V DPR RI: Pembangunan Jalan Dua Jalur di Abdya Sudah Disetujui Pemerintah Pusat

Baca: Disbudpar Gelar Pemilihan Putra Putri Pariwisata Nusantara Aceh 2019

Baca: Ini Daftar Lengkap Penerima Penghargaan Haornas 2019, dari Atlet, Pelatih Hingga Tokoh Olahraga

"Kalau dari Surin hanya butuh waktu 60 jam ke India," kata Irmawan.



Kawasan Industri dan Pelabuhan Surin memiliki areal 750 hektare, 50 hektare diantaranya sudah bersertifikat dan selebihnya adalah hak pakai.

Bupati Abdya Akmal Ibrahim menawarkan kawasan Surin kepada pengusaha yang tergabung dalam Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) yang diketuai Ilham Akbar Habibie.

Kawasan Industri dan Pelabuhan Surin ditetapkan sejak 2008 oleh Bupati Abdya, menjadi salah satu kawasan yang paling berpotensi menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Barsela.

Kawasan Surin, sangat strategis karena benar-benar berada di tengah-tengah delapan kabupaten Barsela. Sejumlah fasilitas juga sudah dibangun, antara lain jalan dengan lebar 30 meter.(*)