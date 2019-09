Bank Aceh Gratiskan Biaya Adm Gadai Emas  

BANDA ACEH - Bank Aceh Syariah menggratiskan biaya administrasi gadai emas dan hal itu diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek.

Direktur Utama Bank Aceh Syariah, Haizir Sulaiman, melalui Pemimpin Divisi Corporate Secretary, Muslim AR, mengatakan, produk gadai emas atau qard beragun emas Bank Aceh kini menjadi produk andalan. Selain prosesnya mudah, penyediaan dana juga dapat diterima nasabah dengan cepat. "Kebutuhan dana masyarakat yang bersifat konsumtif maupun produktif diharapkan dapat terjawab dengan ketersediaan produk gadai emas yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Maksimal pinjaman pembiayaan yang diberikan adalah Rp 250 juta," ujar Muslim Ar, kepada Serambi, Senin (9/9).

Dikatakan, dalam memperoleh skim pembiayaan melalui gadai emas, masyarakat hanya perlu membawa logam mulia dalam bentuk perhiasan maupun batangan. Selanjutnya, penilai akan menaksir jumlah dan kadar emas yang diperoleh. Setelah itu, nasabah dapat langsung menerima dana yang dibutuhkan dan emas yang diserahkan selanjutnya dijadikan sebagai agunan.

Sementara itu, Pemimpin PT Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional, Fadhil Ilyas menambahkan, produk gadai emas Bank Aceh saat ini terus diminati oleh masyarakat. Dikatakan, keamanan produk gadai emas Bank Aceh dijamin aman, karena sudah dilindungi asuransi.

"Masyarakat yang ingin menikmati faslitas produk ini dapat menghubungi kantor Bank Aceh Syariah terdekat," ujar Fadhil, seraya mengatakan Produk Qardh beragun emas Bank Aceh Syariah telah diawasi OJK dan Dewan Pengawas Syariah.

Ujrah Rp 4.500/Gram Per Bulan

Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank Aceh Syariah, Muslim AR menambahkan, selain menggratiskan biaya administrasi, produk gadai emas Bank Aceh Syariah juga memberikan biaya sewa atau ujrah yang sangat murah, yaitu hanya Rp 4.500 per gram atau Rp15.000 per mayam per bulan. "Produk gadai emas Bank Aceh memberikan biaya sewa paling bersaing dibandingkan produk lain yang sejenis," ujarnya.

Adapun jangka waktu per periode adalah selama 4 bulan. Nasabah dapat memperpanjang periode masa gadai hingga dua kali, sehingga total jangka waktu dapat berlangsung selama 1 tahun," lanjut Muslim Ar.

Dijelaskan, produk gadai emas Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad Qardh, Rahn, dan ijarah, yaitu penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayan yang diterima. "Praktik gadai emas merupakan contoh praktik muamalah yang syarat dengan unsur tolong menolong," tutup Muslim Ar.(mir)