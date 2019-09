Sosok Big Brother Bagi Xanana, BJ Habibie di Mata Rakyat Timor Leste

JAKARTA - Dari sekian banyak karangan bunga ucapan bela sungkawa yang terpampang di kediaman Presiden ketiga Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie di kawasan Patra Kuningan, Jakarta, Kamis (12/9) terdapat sebuah karangan bunga yang menarik. Karangan bunga itu berasal dari Presiden pertama Timor Leste Xanana Gusmao.

Dalam karangan bunga tersebut terdapat kalimat yang menggambarkan rasa kehilangan Xanana Gusmao. "Profound condolences with hearthfelt sympathy for the loss of Big Brother President BJ Habibie. Timorese people will remember you forever. Rest in Peace," bunyi kalimat tersebut. Di bagian bawah terpampang nama Xanana Gusmao.

Pada hari pemakaman B.J Habibie, beredar unggahan video di media sosial yang menampilkan keakraban hubungan B.J Habibie dengan Xanana Gusmao. Dalam video tersebut terlihat Xanana menjenguk Habibie yang sedang berbaring di atas tempat tidur rumah sakit.

Dua wajah mereka berdekatan saat berbincang pelan. Xanana lalu memeluk tubuh Habibie kemudian mengecup keningnya. Habibie membalas pelukan tersebut. Dia merengkuh leher Xanana, meletakkan kepala Xanana ke dadanya.

Hubungan antara B.J Habibie dengan Timor Leste tak lepas dari peristiwa 20 tahun silam. Sebelum berdiri sebagai sebuah negara, Timor Leste menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Provinsi Timor Timur.

Saat Habibie menjadi presiden, Timor Timur lepas dari NKRI setelah referendum pada 30 Agustus 1999. Saat itu 78,5 persen masyarakat Timor Timur menginginkan lepas dari NKRI. Mereka menolak tawaran status khusus dengan otonomi luas dari pemerintah Indonesia. Habibie mengatakan pelepasan Timor Timur dilakukan untuk memajukan demokrasi dan pelaksanaan hak asasi manusia.

Pada 30 Agustus 2019 lalu Timor Leste memberikan sebuah penghormatan kepada Habibie. Nama Habibie diabadikan sebagai sebuah nama jembatan di Dili. Nama jembatan itu adalah Ponte Presidente BJ. Habibie atau Jembatan Presiden BJ. Habibie. Jembatan yang berada di Desa Bidau Sant'ana tersebut dibangun oleh Badan Usaha Milik Negara Timor Leste dengan anggaran 3,9 juta dollar Amerika Serikat.

"Sebagai pernghargaan kepada Bapak Habibie dan nilai- nilai mulia yang ditunjukkan kepada Rakyat Timor Leste, telah dibangun sebuah jembatan di Dili," ujar Duta Besar Timor Leste untuk Republik Indonesia Alberto X.P Carlos kepada Tribun Network, Kamis (12/9).

Alberto X.P Carlos menguraikan kesan humanis pada sosok Bacharuddin Jusuf Habibie. Dubes Alberto mengatakan Habibie merupakan pribadi yang sejak lama dikenal sebagai pribadi cerdas dan penuh cinta. "Pemerintah dan Rakyat Timor-Leste mengakui Pak Habibie adalah sosok yang luar biasa, cerdas, manusiawi, dan penuh cinta," ujar Alberto.

Di mata ia dan bahkan segenap rakyat Timor Leste, B.J Habibie layak menyandang sebutan pahlawan besar. Oleh karena itu, Alberto menilai pantas masyarakat Timor Leste turut kehilangan Habibie. "Timor Leste sangat menghargai dan menjunjung tinggi Bapak Habibie. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Habibie yang dengan hati yang mulia mencari solusi untuk persoalan Timor Leste. Kami berterima kasih atas kebesaran hati Bapak Habibie dan rakyat Indonesia," ungkap dia.

Alberto, yang bertugas di Indonesia sejak 2016, punya sebuah kenangan terhadap Habibie. Saat itu dia bertemu dengan B.J Habibie dan Xanana Gusmao. Dalam pertemuan itu terdapat sebuah percakapan yang akan dia kenang selalu. "Beliau (Habibie, red) pernah bilang kepada Bapak Xanana, 'This Ambassador is my son. He is a good guy. I feel previlaged," ujar Alberto.

Dirinya menceritakan pula pernah diajak Habibie menyaksikan film Habibie dan Ainun pada 2016 silam di bioskop di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Selama bertugas di Indonesia, Alberto mengaku telah empat kali bertemu langsung dengan pelopor kedirgantaraan di Indonesia itu. Satu pertemuan terjadi di rumah yang tidak dia sebutkan rumah siapa dan di mana. Saat itu mereka bersama, namun Habibie mengambilkan makanan untuk Alberto.

Ia menuturkan terakhir kali bertemu Habibie saat ia mendampingi Xanana Gusmao menjenguk di rumah sakit pada 22 Juli 2019. Dalam kesempatan itu, Xanana Gusmao meminta langsung kepada Habibie untuk mengabadikan nama Habibie sebagai nama jembatan di Dili, Timor Leste.(Tribun Network/ham/rin/deo)