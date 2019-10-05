Advertorial
Pemerintah Aceh Mengucapkan Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia ke- 74
PEMERINTAH ACEH Mengucapkan Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia ke- 74
serambinews.com
PEMERINTAH ACEH
Mengucapkan Dirgahayu
Tentara Nasional Indonesia
ke- 74
"TNI PROFESIONAL, KEBANGAAN RAKYAT"
5 OKTOBER 1945 - 5 OKTOBER 2019
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Ttd,
Ir. NOVA IRIANSYAH, MT
Plt. Gubenur Aceh
dr. TAQWALLAH, M.Kes
Sekda Aceh
Editor: iklan@serambinews.com