Advertorial

Pemerintah Aceh Mengucapkan Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia ke- 74

PEMERINTAH ACEH Mengucapkan Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia ke- 74

Pemerintah Aceh Mengucapkan Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia ke- 74
serambinews.com

PEMERINTAH ACEH

Mengucapkan Dirgahayu

Tentara Nasional Indonesia

ke- 74

"TNI PROFESIONAL, KEBANGAAN RAKYAT"

5 OKTOBER 1945 - 5 OKTOBER 2019

Baca: Wakapolda Aceh Hadiri Peringatan HUT Ke-74 TNI

Baca: Kodim 0107/Aceh Selatan Laksanakan Upacara Peringatan HUT TNI ke-74

Baca: Upacara HUT ke-74 TNI Dipusatkan Lhokseumawe, Ini Penjelasan Pangdam IM

Ttd,

Ir. NOVA IRIANSYAH, MT
Plt. Gubenur Aceh

dr. TAQWALLAH, M.Kes
Sekda Aceh

Tags
Peringatan HUT ke 74 TNI
Editor: iklan@serambinews.com
Ikuti kami di
Video Pilihan
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan