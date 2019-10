BRI Kanca Tapaktuan Serahkan Honda Mobilio Kepada Pemenang Panen Hadiah Simpedes 

TAPAKTUAN – Pemimpin Kantor Cabang BRI Tapaktuan, Jamali didampingi Jajaran Mikro melakukan foto bersama dengan Eddy Mideun sebagai nasabah yang menjadi Pemenang undian Grand Prize berupa 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio pada acara Panen Hadiah Simpedes Semester I 2019.

Acara Penyerahan Hadiah tersebut digelar pada hari Rabu tanggal (9/10) di halaman Kan tor Cabang BRI Ta paktuan, dan di hadiri oleh Pemimpin Cabang BRI Kanca Ta paktuan Jamali didampingi oleh jajaran Mikro, ser ta nasabah pemenang undian mobil.

Sedangkan Undian Panen Ha diah Sim pedes ini telah dilak sanakan pada hariSelasa (8/10) di Lapangan Alun-alun Kota Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Sebanyak 37 Hadiah telah diundi, berupa 13 Magic com Panasonic, 3 Kulkas LG 2 Pintu, 4 Mesin Cuci Merek LG, 5 sepeda Gubnung Polygon, 3 Televisi LED 32 Inc, 2 Televisi LED 43 Inc, 2 Televisi LED 49 Inc, 2 Sepeda Motor Yamaha MIO, 2 Sepeda Motor Honda Beat, Grand Prize 1 unit Mobil Honda Mobilio. Eddy Mideun mengucapkan terima kasih kepada BRI yang telah memberikan Hadiah dan Pelayananterbaiknya selama ini, semoga kedepan akan lebih jaya lagi.

Sementara itu Pemimpin Cabang BRI Kanca Tapaktuan Jamali menyampaikan rasa terima kasih kepada pemenang atas kesetiaannya menabung di BRI dan khususnya untuk seluruh nasabah Bank BRI Kanca Tapaktuan. Kami akan selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan demi ke puasan nasabah, selamat ke pa da para pemenang undian se moga hadiahnya bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari